Slovensko súhlasí s Poľskom v tom, že prienik ruských dronov bol škandalóznou provokáciou

Na pôde OSN slovenská diplomacia odsúdila prienik ruských bezpilotných lietadiel do Poľska. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré podporilo takmer 50 krajín. Sú medzi nimi všetky členské štáty EÚ. Text prečítal námestník poľského ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki pred mimoriadnym zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN.

13.09.2025 06:00
Poľskí vojaci zbierajú úlomky dronu, ktorý spadol na obývanú oblasť vo východnej časti Poľska.
Exminister Wlachovský: Gratulujem Poliakom, že sa im podarilo zostreliť ruské drony, na provokácie musíme byť pripravení
Bosacki predstúpil pred médiá v newyorskom sídle Spojených národov obklopený veľvyslancami štátov, ktoré podpísali toto vyhlásenie. „Sme tu, aby sme vyjadrili naše hlboké znepokojenie a upriamili pozornosť medzinárodného spoločenstva na ďalšie do očí bijúce porušenie medzinárodného práva a Charty OSN zo strany Ruskej federácie," povedal.

V texte, ktorý zverejnilo poľské ministerstvo zahraničných vecí, konkretizoval, že vzdušný priestor Poľska narušilo 19 ruských bezpilotných lietadiel. „Tieto drony predstavovali reálnu hrozbu pre civilistov, infraštruktúru a bezpečnosť letectva a boli preventívne neutralizované," podčiarkol Bosacki.

Poľsko Rusko Ukrajina vojna incident drony úlomky uarus Čítajte viac Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom. Drony údajne mierili na kľúčové letisko, Macron i Merz posielajú stíhačky

Ďalej upozornil, že je to prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, čo bola územná celistvosť Poľska, a teda aj vzdušný priestor NATO a EÚ, narušená v takom bezprecedentnom a masívnom rozsahu. „Tento škandalózny incident nasleduje po ďalších narušeniach vzdušného priestoru zo strany Ruska," zhodli sa signatári vyhlásenia, čiže aj Slovensko.

Bosacki poznamenal, že Poľsko sa rozhodlo vôbec prvýkrát vo svojej histórii požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, pretože vláda vo Varšave koná v duchu preventívnej diplomacie. „Táto žiadosť bola podaná preto, lebo nezodpovedné konanie Ruska predstavuje nielen porušenie medzinárodného práva, ale aj destabilizujúcu eskaláciu, ktorá približuje celý región ku konfliktu viac ako kedykoľvek predtým v posledných rokoch," ozrejmil Bosacki.

Tusk Čítajte viac Expert: Rusko lezie po eskalačnom rebríku. Čo na NATO pošle po dronoch?

Zdôraznil, že prienik ruských dronov bola provokácia namierená proti prebiehajúcemu úsiliu medzinárodného spoločenstva o ukončenie vojny a obnovenie mieru a stability v súlade s medzinárodným právom. „Využívame túto príležitosť a zopakujeme našu výzvu Ruskej federácii, aby okamžite ukončila svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine, zdržala sa ďalších provokácií a dodržiavala svoje záväzky vyplývajúce z Charty OSN," pokračoval Bosacki.

Na záver podčiarkol, že eskalácia nemôže viesť k mieru. „Iba rešpektovanie zásad suverenity, územnej celistvosti a mierového riešenia sporov môže vytvoriť podmienky pre spravodlivý a trvalý mier v Európe a mimo nej," zdôraznil Bosacki.

