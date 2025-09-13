ONLINE: Kolieskove lôžka, elektrické kolobežky. Podľa Deep State Rusi opäť útočia cez potrubia plynovodu

7:00 Ruskí okupanti prechádzajú cez Oskol rúrou plynovodu a vstupujú do Kupjanska, uviedol podľa agentúry Unian ukrajinský projekt Deep State, ktorý monitoruje priebeh vojny na Ukrajine.
„Žiaľ, nepriateľ použil potrubia na infiltráciu skupín už tretíkrát. Prvýkrát to bolo v Avdijivke, druhýkrát pri Sudži. Na internete sa dokonca šírila fáma, že tie isté potrubia boli údajne použité na vstup do Pokrovska, ale v skutočnosti bolo video natočené pri Kupjansku,“ uvádza Deep State a dodáva, že Rusi si vybudovali celú logistickú tepnu.
„Vstupy do potrubia sa nachádzajú v oblasti Liman Pervy. Na pohyb po potrubí sa používajú špeciálne navrhnuté kolieskové plošiny – lôžka, ako aj elektrické kolobežky, kde to výška dovoľuje. Trasa na okraj Kupjanska trvá približne 4 dni, takže pozdĺž cesty boli vytvorené špeciálne odpočívadlá a zásoby potravín,“ uviedli analytici.
Tvrdí sa, že takto organizované nepriateľské skupiny sa dostali do Radkovky bez vážnych strát a potom sa presunuli na juh do lesa, ktorý kontrolujú. Neskôr sa rozptýlili v Kupjansku a dostali sa k železnici.
"Zajtra sa to nejaký zástupca pokúsi vyvrátiť a označí skupiny za neorganizované a málopočetné, ale v samotnom Kupjansku sú už pozície pre pilotov nepriateľských dronov.“
Podľa nich problémy vytvára aj absencia nútenej evakuácie miestnych obyvateľov, ktorí sú teraz v tých istých domoch ako nepriateľ, a preto je na mnohých miestach nemožné vykonávať údery, uvádza agentúra Unian.
6:55 Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO. Pripojili sa k západným spojencom v spoločnom vyhlásení, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a obvinili Moskvu z porušenia medzinárodného práva a zakladajúcej Charty OSN. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters.
„Spojené štáty stoja za svojimi spojencami z NATO tvárou v tvár tomuto alarmujúcemu narušeniu vzdušného priestoru,“ povedala úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová.Čítajte viac Jasné stanovisko z Washingtonu: USA budú brániť každú piaď územia NATO
Veľvyslankyňa tiež poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny odkedy sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške v rámci úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. „Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru spojenca USA – úmyselné alebo nie – svedčia o obrovskej neúcte k úprimným snahám USA o ukončenie tohto konfliktu,“ povedala Sheaová.
Vyhlásenie, ktoré ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal poľský minister zahraničných vecí Marcin Bosacki, tiež vyzvalo Rusko, aby zastavilo „svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine“ a upustilo od ďalších provokácií. Spoločné vyhlásenie v OSN v piatok podporilo 43 krajín.
Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. Poľsko v stredu zostrelilo podozrivé ruské drony vo svojom vzdušnom priestore s podporou lietadiel svojich spojencov z NATO. Rusko uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.