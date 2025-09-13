Pravda Správy Svet ONLINE: Kolieskove lôžka, elektrické kolobežky. Podľa Deep State Rusi opäť útočia cez potrubia plynovodu

Už tretíkrát vo vojne na Ukrajine používajú Rusi na presun vojakov rúry plynovodu, uvádza Deep State, ktorý monitoruje priebeh vojny na Ukrajine.

13.09.2025 06:55
vojna na Ukrajine, NATO, Mark Rutte, Alexus G.... Foto: ,
Generálny tajomník NATO Mark Rutte (vpravo) a vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR), generál Alexus G. Grynkewich v piatok 12. septembra 2025.
7:00 Ruskí okupanti prechádzajú cez Oskol rúrou plynovodu a vstupujú do Kupjanska, uviedol podľa agentúry Unian ukrajinský projekt Deep State, ktorý monitoruje priebeh vojny na Ukrajine.

„Žiaľ, nepriateľ použil potrubia na infiltráciu skupín už tretíkrát. Prvýkrát to bolo v Avdijivke, druhýkrát pri Sudži. Na internete sa dokonca šírila fáma, že tie isté potrubia boli údajne použité na vstup do Pokrovska, ale v skutočnosti bolo video natočené pri Kupjansku,“ uvádza Deep State a dodáva, že Rusi si vybudovali celú logistickú tepnu.

„Vstupy do potrubia sa nachádzajú v oblasti Liman Pervy. Na pohyb po potrubí sa používajú špeciálne navrhnuté kolieskové plošiny – lôžka, ako aj elektrické kolobežky, kde to výška dovoľuje. Trasa na okraj Kupjanska trvá približne 4 dni, takže pozdĺž cesty boli vytvorené špeciálne odpočívadlá a zásoby potravín,“ uviedli analytici.

Tvrdí sa, že takto organizované nepriateľské skupiny sa dostali do Radkovky bez vážnych strát a potom sa presunuli na juh do lesa, ktorý kontrolujú. Neskôr sa rozptýlili v Kupjansku a dostali sa k železnici.

"Zajtra sa to nejaký zástupca pokúsi vyvrátiť a označí skupiny za neorganizované a málopočetné, ale v samotnom Kupjansku sú už pozície pre pilotov nepriateľských dronov.“

Podľa nich problémy vytvára aj absencia nútenej evakuácie miestnych obyvateľov, ktorí sú teraz v tých istých domoch ako nepriateľ, a preto je na mnohých miestach nemožné vykonávať údery, uvádza agentúra Unian.

6:55 Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO. Pripojili sa k západným spojencom v spoločnom vyhlásení, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a obvinili Moskvu z porušenia medzinárodného práva a zakladajúcej Charty OSN. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters.

„Spojené štáty stoja za svojimi spojencami z NATO tvárou v tvár tomuto alarmujúcemu narušeniu vzdušného priestoru,“ povedala úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová.

Veľvyslankyňa tiež poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny odkedy sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške v rámci úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. „Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru spojenca USA – úmyselné alebo nie – svedčia o obrovskej neúcte k úprimným snahám USA o ukončenie tohto konfliktu,“ povedala Sheaová.

Vyhlásenie, ktoré ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal poľský minister zahraničných vecí Marcin Bosacki, tiež vyzvalo Rusko, aby zastavilo „svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine“ a upustilo od ďalších provokácií. Spoločné vyhlásenie v OSN v piatok podporilo 43 krajín.

Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. Poľsko v stredu zostrelilo podozrivé ruské drony vo svojom vzdušnom priestore s podporou lietadiel svojich spojencov z NATO. Rusko uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.

