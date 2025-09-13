Pravda Správy Svet Maduro povoláva záložníkov a mladých do kasární, aby sa naučili strieľať

Maduro povoláva záložníkov a mladých do kasární, aby sa naučili strieľať

Venezuelský prezident Nicolás Maduro povoláva záložníkov, milicionárov a mladých do kasární, aby sa naučili strieľať. Reaguje na rozmiestnenie vojnových lodí Spojených štátov v Karibskom mori.

13.09.2025 06:48
Američania svoj krok odôvodňujú bojom proti pašovaniu drog do USA, Maduro ich počínanie považuje za hrozbu. Informuje o tom agentúra AFP.

Torpédoborec Jason Dunham tiež nasadili do Karibiku. Takto to vyzerá na jeho palube
„Ľud, komunardi, milicionári, záložníci a mládež v sobotu do kasární, aby absolvovali výcvik a naučili sa na strelniciachch strieľať na obranu vlasti (…)“ vyhlásil v piatok večer Maduro počas televízneho prenosu pred mládežou svojej strany, Zjednotenej socialistickej strany Venezuely (PSUV).

Napätie medzi Venezuelou a Spojenými štátmi v posledných dňoch rastie. Americké úrady sú presvedčené, že autoritársky Maduro, ktorého ako prezidenta neuznávajú, je zapojený do pašovania kokaínu do USA a patrí medzi lídrov údajnej drogovej organizácie Cártel de los Soles. Kvôli tomu americké ministerstvo spravodlivosti na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov.

