Výnimočný študent z náboženskej rodiny. Kto je Tyler Robinson, podozrivý z Kirkovej vraždy

Robinson mal podľa úradov strieľať z pušky zo strechy univerzitnej budovy a zasiahnuť Kirka počas diskusie pred tisíckami ľudí. Zbraň bola manuálna, používaná najmä pri love, čo znamená, že strelec si „musel výstrel dôsledne pripraviť“. Na nábojoch vyšetrovatelia našli vyryté odkazy – od antifašistických sloganov po herné memy. Jeden niesol nápis „Oh bella ciao“, iný výsmešný text: „Pokiaľ to čítaš, si gay, LMAO.“
Podľa guvernéra Utahu Spencera Coxa sa Robinson pred útokom doma rozprával o Kirkovej plánovanej návšteve univerzity a spolu s rodinou otvorene kritizoval jeho názory. Reuters dodáva, že vyšetrovatelia našli aj nábojnice s „antifašistickými odkazmi“, čo zapadá do obrazu politicky motivovaného činu, hoci presný motív zatiaľ úrady nepotvrdili.
Robinson vyrastal v meste Washington v štáte Utah, v rodine s dvoma mladšími bratmi. Jeho matka pracuje ako sociálna pracovníčka a otec vedie firmu na výrobu kamenných dosiek. Na sociálnych sieťach zverejňovala matka najmä rodinné momenty, od dovoleniek až po školské úspechy detí. Politické témy sa v jej príspevkoch neobjavovali.
Ako tínedžer dosahoval Tyler výnimočné študijné výsledky. Na prijímacom teste ACT získal skóre 34, čo ho radilo do najlepšieho 1 % študentov v USA. V roku 2021 ukončil Pine View High School a získal štipendium na Univerzita státu Utah, kde však vydržal len jeden semester. Neskôr nastúpil do programu elektrotechnickej učňovskej školy Dixie Technical College. „Úplne obyčajné dieťa. Tyler, bol tichý, ale nie príliš tichý.“ opísal ho pre Reuters bývalý spolužiak Canaan Timothy.
Susedia rodinu poznali ako usporiadanú a nábožensky aktívnu. „Skvelá rodina, dobré deti.“ uviedol Steven Green, člen rovnakej mormonskej cirkvi. Iná susedka, Kristin Schwiermannová, ktorá rodinu pozná 16 rokov, dodala pre USA Today: „Poznala som jeho rodinu mnoho rokov. Je to hrozná tragédia pre všetkých zúčastnených.“ Podľa nej mohol mať na Robinsonove názory vplyv online svet.
Zadržanie Robinsona ukončilo 33-hodinový rozsiahly hon na strelca, počas ktorého vyšetrovatelia zadržali aj dve ďalšie osoby, tie však neskôr prepustili. Kľúčovým sa stalo priznanie Robinsona rodinnému priateľovi, ktorý následne kontaktoval políciu. Podľa amerických médií sa jeho otec obrátil na vyšetrovateľov po tom, čo sa mu syn k útoku priznal.
Po dolapení bol Robinson bez incidentu prevezený do väznice v meste Spanish Fork, asi 20 kilometrov od miesta činu. Podľa Reuters nemal v minulosti žiadny záznam v trestnom registri. Bol síce registrovaným voličom, no bez straníckej príslušnosti a podľa záznamov sa nezúčastnil ani na prezidentských voľbách v roku 2024.
Prezident Donald Trump nazval vraždu Kirka „ohavnou vraždou“ a vyjadril podporu najprísnejšiemu trestu pre páchateľa – trest smrti.