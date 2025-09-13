VIDEO: Útok nožom, ktorý dopadol lepšie ako v USA. Cestujúci útočníka spacifikoval

Česká polícia situáciu v autobuse opísala takto: „Duchaprítomne zareagovali v pondelok popoludní ľudia v linkovom autobuse smerujúcom do Ostopovíc. Počas jazdy totiž jeden z cestujúcich náhle vstal, vytiahol nôž a začal s ním mávať pred ženou, ktorá sedela cez uličku. Ľudia v okolí však nezostali ľahostajní a pokúsili sa muža vlastnými silami spacifikovať. Najväčšiu zásluhu na jeho odzbrojení mal muž, ktorý využil pohúpnutie vozidla, ktoré agresora vyviedlo z rovnováhy, a strhol ho medzi sedadlá. Tam s ním na zemi chvíľu zápasil, kým mu nôž nevytrhol z ruky. Vodič autobusu si nebezpečnú situáciu vo vnútri vozidla všimol a okamžite zastavil, aby cestujúci mohli utiecť do bezpečia. Zmäteného muža následne zadržali privolané policajné hliadky. Pri kontrole nadýchal takmer 2,3 promile alkoholu a putoval rovno do policajnej cely. Kriminalisti teraz zisťujú, čo chcel s nožom vykonávať a čo ho k jeho nevyspytateľnému konaniu viedlo. Zisťovať budú aj jeho psychický stav a následne rozhodnú o právnej kvalifikácii“.Čítajte viac Hrôza vo vlaku v USA: Trestanec dobodal na smrť 23-ročnú Ukrajinku
V USA sa stále debatuje o smrti mladej Ukrajinky, ktorú dobodal páchateľ vo vlaku. V Česku si to s mužom s nožom v autobuse vybavil jeden z cestujúcich.