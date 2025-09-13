Pravda Správy Svet 'Nemáte tušenie, čo ste práve rozpútali'. Vdova po Kirkovi sľúbila v emotívnom prejave, že nenechá zomrieť jeho odkaz

'Nemáte tušenie, čo ste práve rozpútali'. Vdova po Kirkovi sľúbila v emotívnom prejave, že nenechá zomrieť jeho odkaz

Vdova po zavraždenom americkom pravicovom aktivistovi Charliem Kirkovi vo svojom prvom vystúpení po jeho smrti sľúbila, že nikdy nenechá zomrieť jeho odkaz. Erika Kirková tiež vyslovila presvedčenie, že Kirkovo hnutie bude teraz silnejšie ako kedykoľvek predtým. Informujú o tom server BBC News a agentúra DPA.

13.09.2025 09:30
Vance, Erika, Kirková, Foto: ,
Viceprezident J. D. Vance (vpravo), druhá dáma Usha Vanceová (v strede) a Erika Kirková vystupujú z lietadla Air Force Two, ktoré priviezlo telo Charlieho Kirka.
Kirková sa na verejnosť obrátila z podcastového štúdia svojho manžela v Arizone, od pultu stojaceho vedľa prázdneho kresla, ktoré aktivista používal. Na začiatku priamo prenášaného prejavu poďakovala záchranárom, ktorí sa Kirka po stredajšom atentáte na univerzite v Utahu snažili oživiť.

Útek strelca, ktorý zabil Kirka
Video
Zdroj: FBI

„Pán prezident, môj manžel vás miloval. A vedel, že ste ho milovali tiež,“ odkázala potom Donaldovi Trumpovi, ktorého Kirk dlhodobo podporoval a k ktorého znovuzvoleniu dopomohol. Poďakovala tiež viceprezidentovi J. D. Vancemu a jeho manželke Ushe za to, že rakvu s telom 31-ročného manžela vo vládnom lietadle Air Force Two dopravili do Arizony.

„Nemáte ani tušenie, aký oheň ste zapálili v tejto manželke, nárek tejto vdovy sa bude rozliehať po celom svete ako bojový pokrik,“ povedala potom v emotívnom vystúpení na adresu „páchateľov zla“ s tým, že nemajú vôbec tušenie, „čo práve rozpútali po celej tejto krajine a na celom svete“. Kirková, ktorá má s manželom dve malé deti, potom sľúbila, že z Kirkovej organizácie Turning Point USA urobí najväčšiu organizáciu, ktorú kedy Spojené štáty videli.

Aktivista, ktorého DPA označuje za ultrakonzervatívneho, preslávil svojím pohotovým debatným štýlom a ochotou viesť diskusie aj s odporcami na univerzitách po celých USA, vďaka ktorým k Trumpovi pomohol pritiahnuť veľké množstvo prevažne mladých voličov. Kritici mu vyčítali okrem iného prakticky bezmedznú podporu Trumpa, s ktorým mal veľmi blízke vzťahy, alebo šírenie neprávd o voľbách v roku 2020 či o covide-19.

Charlie Kirk sa prihovára krátko predtým, ako...
Charlie Kirk rozdáva klobúky pred prejavom na...
+5Reakcie davu po tom, čo bol Charlie Kirk...

Z vraždy Kirka je podozrivý 22-ročný Tyler Robinson, ktorého v piatok polícia zadržala. Čin tvrdo odsúdili americkí predstavitelia z radov demokratov i republikánov vrátane Trumpa aj všetkých žijúcich bývalých prezidentov. Na sociálnych sieťach tak urobil aj študent Hunter Kozak, ktorý Kirkovi na debate na univerzite v Utahu ako posledný pred atentátom položil otázku. Týkala sa prípadov masovej streľby v USA.

