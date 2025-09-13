„Žiaľ, nepriateľ použil potrubia na infiltráciu skupín už tretíkrát. Prvýkrát to bolo v Avdijivke, druhýkrát pri Sudži. Na internete sa dokonca šírila fáma, že tie isté potrubia boli údajne použité na vstup do Pokrovska, ale v skutočnosti bolo video natočené pri Kupjansku,“ uvádza Deep State a dodáva, že Rusi si vybudovali celú logistickú tepnu.
„Vstupy do potrubia sa nachádzajú v oblasti Liman Pervy. Na pohyb po potrubí sa používajú špeciálne navrhnuté kolieskové plošiny – lôžka, ako aj elektrické kolobežky, kde to výška dovoľuje. Trasa na okraj Kupjanska trvá približne 4 dni, takže pozdĺž cesty boli vytvorené špeciálne odpočívadlá a zásoby potravín,“ uviedli analytici.
Tvrdí sa, že takto organizované nepriateľské skupiny sa dostali do Radkovky bez vážnych strát a potom sa presunuli na juh do lesa, ktorý kontrolujú. Neskôr sa rozptýlili v Kupjansku a dostali sa k železnici.
"Zajtra sa to nejaký zástupca pokúsi vyvrátiť a označí skupiny za neorganizované a málopočetné, ale v samotnom Kupjansku sú už pozície pre pilotov nepriateľských dronov.“
Podľa nich problémy vytvára aj absencia nútenej evakuácie miestnych obyvateľov, ktorí sú teraz v tých istých domoch ako nepriateľ, a preto je na mnohých miestach nemožné vykonávať údery, uvádza agentúra Unian.