Trump pritvrdzuje: Krajiny NATO musia zastaviť nákupy ruskej ropy. Chystá tvrdý ekonomický úder

Americký prezident Donald Trump informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska.

13.09.2025 13:40
Súčasne je podľa svojich slov pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako. Trump to uviedol v sobotňajšom príspevku na svojej sieti Truth Social, píše TASR.

Zdroj: ta3

