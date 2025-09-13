Direktorát obrany v Bielom dome sa po novom volá direktorát vojny

Direktorát obrany, ktorý je kľúčovou súčasťou Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu (NSC), sa nanovo volá direktorát vojny. Súčasťou zmeny je aj to, že činitelia pracujúci v tomto oddelení sú teraz označovaní ako riaditelia pre vojnu a pracujú pod dohľadom osobitného asistenta prezidenta pre vojnu.
Zmeny v týždni schválil minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý od mája pôsobí tiež ako poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť.Čítajte viac Trump nariadil udeliť ministerstvu obrany druhotný názov ministerstvo vojny
Reuters podotýka, že zmeny názvov v Pentagone aj Bielom dome podčiarkujú iróniu prezidentstva politika, ktorý sa snaží prezentovať ako celosvetový mierotvorca a usiluje sa o Nobelovu cenu za mier.
Nariadenie, ktorým ministerstvu obrany udelil druhotný názov ministerstvo vojny, Trump podpísal minulý týždeň. Po podpise v Oválnej pracovni Bieleho domu, vyhlásil, že zmena symbolizuje americké víťazstvo a americkú silu.
Ministerstvo vojny založil v roku 1789 prvý americký prezident George Washington. V roku 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roku 1949 bol úrad premenovaný na ministerstvo obrany.Čítajte aj Trump: Prestaňte kupovať ruskú ropu, inak plytváte mojím časom. Varuje pred tvrdým ekonomickým úderom