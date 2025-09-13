Robinson burcuje Londýn: 'Revolúcia sa začala.' Desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc, obrovský dav si uctil aj Kirka

Robinson, vlastným menom Stephen Yaxley-Lennon, na sieti X (Twitter) uviedol, že sa začala revolúcia, a zdieľal video, v ktorom tvrdí, že ním zvolaný protest „za slobodu slova“ je najväčší v histórii Británie. Podľa najnovších policajných odhadov citovaných britskými médiami a AFP sa pochodu zúčastňuje približne 110-tisíc ľudí. Server The Guardian predtým informoval, že sa očakávala prítomnosť nižších desiatok tisíc ľudí, a upozornil, že je zložité určiť presný počet účastníkov.
Server BBC uviedol, že protestujúci chcú prejsť centrom Londýna na triedu Whitehall. Tam k nim na pódiu prehovorí popri Robinsonovi tiež bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon alebo kontroverzná moderátorka Kate Hopkinsová. Účastníci chcú tiež uctiť pamiatku amerického aktivistu Charlieho Kirka, ktorý zomrel po stredajšom atentáte na univerzite v Utahu.
Protestujúci nesú britské a anglické vlajky a transparenty s heslami ako „zastavte lode“ a „pošlite ich domov“, ktoré odkazujú na rastúci počet migrantov preplávajúcich Lamanšský prieliv.
Podľa serveru televízie Sky News proti Robinsonovmu zhromaždeniu protestujú zástupcovia protirasistických organizácií s akciou March against Fascism (Pochod proti fašizmu). S heslami ako „rozmanitá Británia" alebo „zastavte krajnú pravicu" ich na protestný pochod vyrazilo približne 5000 vrátane niekoľkých britských poslankýň.
Londýnska polícia v reakcii na protesty uviedla, že do ulíc nasadí viac ako 1600 strážcov. „Budeme k nim pristupovať rovnako ako k akýmkoľvek iným protestom. Zabezpečíme, aby ľudia mohli uplatňovať svoje zákonné práva, ale budeme rázne zasahovať v prípade incidentov alebo priestupkov,“ oznámila veliteľka policajnej operácie Clair Haynesová Reuters.