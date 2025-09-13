Pravda Správy Svet Poľsko uzavrelo vzdušný priestor na východe krajiny, armáda je v pohotovosti

Poľsko uzavrelo vzdušný priestor na východe krajiny, armáda je v pohotovosti

Poľsko začalo preventívne letecké operácie svojich a spojeneckých vzdušných síl na východe krajiny a uzavrelo vzdušný priestor nad letiskom v Lubline.

13.09.2025 17:40
Oznámil to na sociálnej sieti X (Twitter) poľský premiér Donald Tusk. Dodal, že dôvodom je hrozba, ktorú predstavujú ruské drony operujúce nad Ukrajinou blízko poľských hraníc.

Správu aktualizujeme…

Viac na túto tému: #Poľsko #Donald Tusk #vojna na Ukrajine #ruské drony nad Poľskom