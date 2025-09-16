Veľkolepá pocta kráľa pre Trumpa. Ustúpi pri whisky? A čo urobili Briti, aby sa vyhli možnému škandálu?

Trump sa stal vôbec prvým šéfom Bieleho domu, ktorého britský monarcha pozval druhýkrát na štátnu návštevu. Podľa protokolu je to najvýznamnejšia podoba prijatia lídra zo zahraničia. Aj preto nebude iba obed alebo posedenie pri čaji s kráľom, ale v utorok večer Karol III. usporiada štátny banket na Windsorskom zámku. Či už George Bush alebo Barack Obama nedostali takú poctu od kráľovnej Alžbety II., keď do Británie prileteli počas svojho druhého funkčného obdobia.
Trumpa spolu s prvou dámou USA privíta na zámku Karol III. s manželkou Camillou, príde aj korunný princ William so svojou ženou Kate. Vo Windsore aj v Londýne vypália niekoľko čestných sálv, na nebi sa objavia britské i americké stíhačky typu F-35 a predvedie sa akrobatická skupina Kráľovského letectva.
S premiérom Keirom Starmerom sa Trump nestretne v Londýne na Downing Street, pretože ho navštívi v jeho vidieckom sídle v Chequers, ktoré je vzdialené od Londýna necelých 70 kilometrov. Usadlosť postavenú v 16. storočí daroval štátu v roku 1921 šľachtic a filantrop Arthur Lee, odvtedy slúži ako rezidencia britských predsedov vlád.Čítajte viac Aká bohatá je Camilla? A čo jej majetok v porovnaní s manželom?
Prečo sa Karol III. po dohode so Starmerom rozhodol pozvať Trumpa úplne nezvyčajne na druhú štátnu návštevu? Británia a USA dlhodobo fungujú ako najväčší spojenci, ale pri nepredvídateľnom republikánovi sa v Londýne nemôžu spoliehať, že vzťahy s Washingtonom budú bezproblémové. Ukázalo sa to už na jar tohto roku, keď Trump vyhlásil takzvanú obchodnú vojnu takmer celému svetu. Nad Britmi sa nakoniec mierne zľutoval, keď na dovoz ich výrobkov do USA uvalil clá vo výške 10 percent na rozdiel od 15 percent, ktorými zaťažil členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska.
Špeciálne pozvanie na štátnu návštevu, ktoré v minulosti nedostal nijaký prezident USA, by mohlo poslúžiť ako nástroj mäkkej diplomacie. Spôsob, ako Trumpa obmäkčiť v jeho colnej politike. Môže sa cítiť byť jedinečný, ako k nemu Karol III. pristupuje v súčinnosti so Starmerom, čo sa mu nepochybne páči v súvislosti s jeho neskrývaným náznakmi o vlastnej genialite…
Britov by určite potešilo, keby Trump prehodnotil clá aspoň na vývoz ocele do USA. Nemenej na whisky, čo je špeciálne záležitosť Škótka ako súčasti Spojeného kráľovstva, o čom ešte bude reč.
Takpovediac k dosiahnutiu dokonalosti má Trumpova návšteva jednu chybičku krásy. Denník Guardian upozornil, že kráľ pozval prezidenta do Británie v čase, keď nezasadá parlament. „Má tradičnú prestávku v septembri, keď sa poslanci schádzajú na výročné konferencie svojich politických strán," ozrejmili noviny. Znamená to, že do úvahy neprichádza Trumpovo vystúpenie pred obidvomi komorami parlamentu. Mimochodom, už na konci júna sa proti takej možnosti otvorene postavilo 15 britských poslancov, ktorým prekážajú viaceré názory amerického lídra (počnúc migráciou, cez politiku voči Rusku, končiac spochybňovaním klimatických zmien).
Naopak, takúto príležitosť rečniť mohli využiť napríklad Barack Obama a Bill Clinton. A v júli tohto roku vystúpil s prejavom pred britskými poslancami francúzsky prezident Emmanuel Macron. Trump teda v tejto veci obíde naprázdno. Vysvetlenie môže byť také, že hostiteľská krajina sa chcela vyhnúť riziku kontroverzných výrokov amerického lídra na pôde parlamentu.
Ďalšia vec je nepochybne tá, že odporcovia Trumpa by si nenechali ujsť príležitosť, aby proti nemu v centre Londýna pri Temži dôrazne protestovali. Karol III. a Starmer bezpochyby chcú dosiahnuť, aby sa Trump cítil v Británii ako veľmi vítaný hosť. Všade, na každom kroku.
Vráťme sa k zmienke o whisky. K Škótsku a k jeho legendárnemu výrobku má Trump určitým spôsobom blízko aj ďaleko. S krajinou je spätý vďaka svojej matke, ktorá sa narodila na škótskom súostroví Herbidy (ako mladá žena sa presťahovala do New Yorku a do vlasti sa už natrvalo nevrátila). Na druhej strane samotná whisky nemôže nič poskytnúť chuťovým bunkám Trumpa, pretože vôbec nepije alkoholické nápoje.
Výrobcovia whisky sa však zjavne spoliehajú na Trumpovo puto so Škótskom, ktoré zdedil po matke. Na ich strane silno stojí škótsky premiér Joh Swinney, ktorému sa minulý týždeň podarilo vybaviť si stretnutie s americkým prezidentom v Bielom dome. Podľa stanice BBC Swinney povedal, že britská vláda v obchodných rokovaniach s americkou vládou dostatočne neuprednostňovala whisky, ale jemu sa počas leta podarilo dosiahnuť pokrok. „Existuje reálna šanca, že po rokovaniach s Trumpom by sa mohla uzatvoriť špeciálna dohoda o škótskej whisky," upozornil.
Združenie škótskych výrobcov whisky vo vyhlásení uviedlo, že v dôsledku amerického cla každý týždeň prichádzajú o štyri milióny libier, čo je v prepočte viac ako 5,4 milióna eur. Ročne to vychádza na 281 miliónov eur. Na trh do USA smeruje najviac fľašiek škótskej whisky na celom svete.Čítajte viac Oči celého sveta opäť na nej: Princezná Kate sa vrátila vo veľkom štýle a nie sama! S dcérkou Charlotte zatienili aj samotného kráľa