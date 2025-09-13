Pravda Správy Svet Americkí diplomati rokovali s Talibanom, oznámilo afganské ministerstvo

Americkí diplomati v sobotu 13. septembra rokovali so zástupcami vlády hnutia Taliban v Kábule. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo afganské ministerstvo zahraničia. To uviedlo, že rokovania sa týkali napríklad zadržiavaných ľudí v oboch krajinách. Washington vládu Talibanu, ktorá sa vrátila k moci v roku 2021, neuznáva a rokovania nekomentoval.

13.09.2025 20:50
Amir Khan Muttaqi, Taliban, USA, Afganistan,... Foto:
Na tejto fotografii, ktorú zverejnila tlačová služba ministerstva zahraničných vecí Talibanu, sa Amir Khan Muttaqi (vľavo), úradujúci minister zahraničných vecí vlády Talibanu, stretáva s Adamom Boehlerom, osobitným vyslancom prezidenta USA pre záležitosti zadržaných, v Kábule v Afganistane v sobotu 13. septembra 2025.
Rokovania v Kábule sa zúčastnili afganský minister zahraničia Amír Chán Muttakí a americký vyslanec pre neoprávnene zadržaných Američanov v zahraničí Adam Boehler. „Obe strany zdôraznili pokračovanie rozhovorov ohľadom súčasných a budúcich tém v bilaterálnych vzťahoch, a to s mimoriadnym dôrazom na občanov uväznených v oboch krajinách,“ uviedlo afganské ministerstvo.

Afganské úrady v tomto roku odovzdali do Spojených štátov najmenej štyroch amerických občanov – dvoch počas administratívy demokratického prezidenta Joea Bidena a ďalších dvoch za súčasnej administratívy republikánskej hlavy štátu Donalda Trumpa. V Afganistane je zrejme stále väznený Američan, ktorý má aj afganské občianstvo. Americké úrady nemajú o svojom občanovi správy od augusta roku 2022, Taliban ale odmietol, že by muža väznil.

