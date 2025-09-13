Americkí diplomati rokovali s Talibanom, oznámilo afganské ministerstvo

Rokovania v Kábule sa zúčastnili afganský minister zahraničia Amír Chán Muttakí a americký vyslanec pre neoprávnene zadržaných Američanov v zahraničí Adam Boehler. „Obe strany zdôraznili pokračovanie rozhovorov ohľadom súčasných a budúcich tém v bilaterálnych vzťahoch, a to s mimoriadnym dôrazom na občanov uväznených v oboch krajinách,“ uviedlo afganské ministerstvo.
Afganské úrady v tomto roku odovzdali do Spojených štátov najmenej štyroch amerických občanov – dvoch počas administratívy demokratického prezidenta Joea Bidena a ďalších dvoch za súčasnej administratívy republikánskej hlavy štátu Donalda Trumpa. V Afganistane je zrejme stále väznený Američan, ktorý má aj afganské občianstvo. Americké úrady nemajú o svojom občanovi správy od augusta roku 2022, Taliban ale odmietol, že by muža väznil.