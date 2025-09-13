Pravda Správy Svet Rumunská armáda v pohotovosti: do vzdušného priestoru krajiny vnikol zrejme ruský dron. Bukurešť nasadila stíhačky

Rumunské ministerstvo obrany v sobotu vyhlásilo, že došlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny pri ruskom dronovom útoku na infraštruktúru susednej Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

13.09.2025 21:00
Bukurešť v sobotu večer vyslala dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu po tom, čo bola „zaznamenaná prítomnosť dronu v národnom vzdušnom priestore“. Stíhačky monitorovali dron, kým „nezmizol z radaru“ pri jednej z pohraničných obcí, priblížilo ministerstvo. Bezpilotné lietadlo „neletelo nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, uvádza sa v stanovisku. Úrady boli pripravené spustiť pátranie po „možných troskách“.

„Podľa aktuálnych údajov dron prenikol na rumunské územie do hĺbky asi desať kilometrov a operoval vo vzdušnom priestore NATO približne 50 minút,“ napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X.

K incidentu došlo potom, čo Poľsko tento týždeň odsúdilo narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi a vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“.

Rumunsko zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu niekoľko havárií dronov na svojom území.

