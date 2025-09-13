Izrael pre útok na Katar použil balistické rakety a zaskočil spojencov. Washington nestihol zareagovať

„Informácia bola poskytnutá tak krátko pred odpálením rakiet, že nebolo vôbec možné zastaviť či zvrátiť rozkaz,“ uviedol jeden americký činiteľ. Informáciu od Izraelčanov následne americká armáda poskytla Bielemu domu, ktorý potom nechal informovať Katar. Arabský štát ale informáciu o údere dostal až niekoľko minút po tom, ako rakety dopadli na jeho území.
Izrael použil balistické rakety, ktoré uskutočnili časť letu vo vesmíre, aby sa vyhol kritike, že pre úder na Katar využil vzdušný priestor Saudskej Arábie. Práve s touto krajinou sa Izrael snaží už dlhé roky normalizovať diplomatické vzťahy.
Podľa denníka The Wall Street Journal škody na zasiahnutej budove a jej okolí ukazujú, že Izrael použil presne navádzané zbrane s relatívne malou bojovou hlavicou. Škody v okolí budovy boli totiž obmedzené. Úder zrejme nebol úspešný, pretože podľa informácií médií nezabil vedenie Hamasu. Zahynulo pri ňom päť nižšie postavených členov hnutia a jeden katarský policajt.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na sociálnej sieti X uviedol, že vedenie Hamasu sídliace v Katare bránilo všetkým snahám o prímerie, aby mohlo donekonečna predlžovať vojnu. Ich likvidácia by podľa Netanjahua odstránila hlavnú prekážku brániacu prepusteniu všetkých rukojemníkov a ukončeniu vojny.
Fórum rodín rukojemníkov zadržaných Hamasom a jeho spojencami v Pásme Gazy ale ako prekážku k prepusteniu rukojemníkov a ukončeniu vojny v pásme označilo premiéra. Vojenská operácia v Katare podľa nich zreteľne preukázala, že existuje iba jedna prekážka, ktorou je Netanjahu. „Vždy, keď sa blíži dohoda, Netanjahu ju sabotuje,“ citovala agentúra AFP z dnešného vyhlásenia fóra. „Nastal čas skoncovať s výhovorkami, ktorých účelom je získať čas, aby sa mohol udržať pri moci,“ uviedlo fórum, ktoré dlhodobo premiéra obviňuje, že vojnu v Pásme Gazy predlžuje kvôli svojmu politickému prežitiu a záchrana rukojemníkov nie je jeho prioritou.Čítajte aj Trump v telefonáte vybuchol na Netanjahua: Útok na Hamas v Katare nebol múdry
Od úderu sa Spojené štáty fakticky dištancovali. Americký prezident Donald Trump ho označil za nešťastný incident a uviedol, že neslúži izraelským ani americkým záujmom. Katar patrí k najbližším americkým spojencom v regióne. V piatok večer katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ďalšími predstaviteľmi administratívy. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa Trump a americkí predstavitelia snažili Katar presvedčiť, aby naďalej pôsobil spolu s Egyptom a USA ako sprostredkovateľ rokovaní medzi Izraelom a Hamásom v snahe dojednať dohodou o prímerí v Pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov.