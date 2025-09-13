Medzi USA a Venezuelou to naďalej vrie: americké námorníctvo zadržalo civilnú loď

„Venezuelská rybárska loď loviaca tuniakov bola včera nepriateľským spôsobom napadnutá jednotkou amerického námorníctva, vojenskou jednotkou… z torpédoborca Jason Dunham, DDG-109, vybaveného zbraňami a raketami, vojnovými zbraňami,“ vyhlásil dnes minister Gil v štátnej televízii VTV. Rybársku loď podľa neho obsadilo 18 mužov s dlhými zbraňami z amerického torpédoborca.
V posledných týždňoch sa výrazne zvýšilo napätie medzi autoritárskym režimom venezuelského prezidenta Nicolása Madura a americkou vládou Donalda Trumpa, ktorá neuznáva Madurov prezidentský mandát a viní ho zo spolupráce s drogovými gangmi. Začiatkom augusta americká vláda dvojnásobne zvýšila odmenu za pomoc pri dopadnutí Madura, ktorého už v marci 2020 za prvej Trumpovej vlády americký súd obvinil z narkoterorizmu a sprisahania s cieľom dovážať kokaín do Spojených štátov.Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi
Minulý mesiac americká vláda poslala do južného Karibiku niekoľko lodí amerického námorníctva a ponorku so zdôvodnením, že ide o protidrogovú operáciu. Venezuelský režim v reakcii okrem iného v auguste vyhlásil nábor do ľudových milícií, ktoré sú od roku 2020 súčasťou armády. Tento mesiac ale tiež Maduro oznámil, že na hranice s Kolumbiou poslal 25-tisíc vojakov, ktorí majú bojovať proti drogovým gangom.
Začiatkom septembra americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskú loď, ktorá podľa Trumpa prevážala drogy. Vojaci pri tom zabili 11 ľudí, ktorí boli podľa amerického prezidenta členmi venezuelského drogového gangu. „Neobhajujeme obchodníkov s drogami ani vrahov. Ale (americký) imperializmus sa priznal k zabitiu 11 ľudí bez súdu, "kritizoval udalosť venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello. "Ako spoznali, že išlo o členov gangu? Mali čip, alebo QR kód?“ dodal Cabello považovaný dlhodobo za muža číslo dve Madurovho režimu.Čítajte aj Maduro povoláva záložníkov a mladých do kasární, aby sa naučili strieľať