Nešťastné a nebezpečné: šéf americkej diplomacie Rubio sa vyjadril k ruským dronom v Poľsku

„Otázkou je, či drony cielene leteli práve do Poľska. Ak je to tak, ak nás k tomu dovedú dôkazy, potom to bude samozrejme… veľmi vážna eskalácia,“ povedal Rubio novinárom vo Washingtone.
Prezident USA Donald Trump vo štvrtok skonštatoval, že k údajnému vniknutiu ruských dronov do Poľska mohlo dôjsť „náhodou“, i keď incident v Európe vyvolal znepokojenie.Čítajte viac Slovensko súhlasí s Poľskom v tom, že prienik ruských dronov bol škandalóznou provokáciou
Poľský premiér Donald Tusk odmietol Trumpove tvrdenia, píše AFP. „Aj my by sme si priali, aby bol dronový útok na Poľsko len omylom. No nebol. A my to vieme,“ uviedol v piatok Tusk na sociálnej sieti X. Poľské úrady uviedli, že našli časti 17 dronov ruskej výroby, ktoré v stredu spadli na východe krajiny bez toho, aby niekoho zranili či spôsobili väčšie škody.
Šéf americkej diplomacie sa okrem toho vyjadril aj k utorkovému izraelskému útoku na katarskú metropolu Dauha. „Čo sa stalo, stalo sa. Samozrejme, neboli sme z toho nadšení, prezident z toho nebol nadšený,“ povedal Rubio pred odletom na návštevu Izraela.
„Nezmení to povahu našich vzťahov s Izraelčanmi, ale budeme o tom musieť hovoriť – predovšetkým o tom, aký vplyv to má“ na snahy o prímerie, zhodnotil Rubio. „Musíme ísť ďalej a zistiť, čo bude ďalej, pretože na konci dňa, keď je po všetkom, stále existuje hnutie s názvom Hamas, ktoré je zlým hnutím,“ zdôraznil.
Izrael v utorok cielil na predstaviteľov Hamasu, ktorí sa v Katare zúčastňovali rozhovorov o novom návrhu prímeria v Pásme Gazy predloženom administratívou prezidenta Trumpa. Ten označil izraelský útok za poľutovaniahodný, kritizoval premiéra Benjamina Netanjahua a dodal, že Spojené štáty sa o ňom dozvedeli príliš neskoro na to, aby mu zabránili.
Americký rezort diplomacie pri príležitosti Rubiovej návštevy Izraela uviedlo len to, že minister bude s tamojšími predstaviteľmi diskutovať o „operačných cieľoch a prioritách“ a potvrdí „odhodlanie USA zabezpečiť izraelskú bezpečnosť“. Stretnúť sa plánuje aj s rodinami rukojemníkov.
Návšteva Rubia v Izraeli sa koná krátko pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, kde viaceré západné krajiny plánujú uznať Palestínsky štát. Washington tento krok viackrát kritizoval.Čítajte aj Putinove manévre s Lukašenkom zatvorili hranice na východnom krídle NATO. Kedy ich Poľsko otvorí?