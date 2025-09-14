Test pre Merza. Ku komunálnym voľbám idú milióny voličov v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine

Očakáva sa, že výrazne posilní strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorú v máji civilná kontrarozviedka označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú. Volebné miestnosti sa otvoria o 8:00 a uzavrú o 18:00.
Z viac ako 83 miliónov obyvateľov Nemecka žije zhruba pätina v Severnom Porýní-Vestfálsku. Nachádzajú sa tu veľké mestá ako Kolín nad Rýnom, Düsseldorf, Dortmund či Essen. Vyberať svojich starostov a zástupcov do mestských, obecných, okresných a krajských zastupiteľstiev bude môcť 13,7 milióna voličov. Už preto majú podľa nemeckých médií voľby zvláštnu vypovedaciu hodnotu a sú prvým testom spokojnosti s vládou kancelára Merza, ktorý z tejto spolkovej krajiny pochádza. Predseda vlády však odmieta prisudzovať hlasovanie väčší význam. „Komunálne voľby sú komunálne voľby,“ povedal na začiatku septembra.
Komentátori napriek tomu upozorňujú, že voľby budú odrážať náladu v spoločnosti štyri mesiace po nástupe novej vlády. Prieskumy predpovedajú súhrnné víťazstvo Merzových kresťanských demokratov (CDU), na druhej priečke by sa mala umiestniť sociálna demokracia (SPD). Podľa prieskumov však sociálni demokrati výrazne stratia v prospech AfD. Krajne pravicová strana by mohla posilniť v niekdajších baštách ľavice, ktorú bývalo kedysi banícke a priemyselné Porúrie. Napríklad štvrťmiliónový Gelsenkirchen bol jedným z dvoch obvodov na území bývalého Západného Nemecka, kde AfD vyhrala už vo februárových predčasných parlamentných voľbách. Gelsenkirchen má s viac ako 15 percentami najvyššiu nezamestnanosť v celom Nemecku.
Strana AfD slávila v poslednom čase množstvo úspechov. Pred rokom zvíťazila v krajinských voľbách v Durínsku a tesne na druhom mieste skončila v Sasku a Brandenbursku. Vo februárových predčasných voľbách do Spolkového snemu získala 20,8 percenta hlasov, skončila na druhom mieste a neskôr sa stala najsilnejšou opozičnou stranou. Či získa kreslo starostu niektorého z veľkých miest v Severnom Porýní-Vestfálsku, ale nie je jasné. Rozhodnúť by sa prípadne mohlo v druhom kole volieb o dva týždne.
Nedeľňajšie hlasovanie zakončí tento volebný rok v Nemecku. V budúcom roku sa uskutočnia v marci komunálne voľby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcku a komunálne voľby v Bavorsku a Hesensku. V septembri sa potom bude hlasovať v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíne a Meklenbursku-Predpomoransku a v komunálnych voľbách v Dolnom Sasku.