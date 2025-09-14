ONLINE: Zelenskyj tlačí na spojencov: Nevyhovárajte sa, prečo neuložiť Moskve sankcie. A nekupujte od Rusov ropu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 299 dní
6:48 Poľské ministerstvo obrany nie je pripravené na konzultácie s ruským ministerstvom obrany o incidente s dronmi, ku ktorému došlo 10. septembra. Napísal o tom podľa agentúry TASS stály predstaviteľ Ruskej federácie pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Uljanov na Telegrame.
„Ruské ministerstvo obrany navrhlo konzultácie, ale poľské ministerstvo obrany na ne nie je pripravené. Vyzerá to ako provokácia alebo nedorozumenie, ktoré poľská strana nechce objasniť,“ uvádza. Uljanov poznamenal, že „mnohé základné otázky“ o tom, prečo by Rusko mohlo potrebovať destabilizovať situáciu v Poľsku, zostávajú nezodpovedané. Podľa jeho názoru sú závery o zapojení Ruska do toho, čo sa stalo, predčasné.
Ráno 10. septembra oznámilo operačné velenie poľskej armády zničenie niekoľkých objektov identifikovaných ako bezpilotné lietadlá (UAV), ktoré narušili vzdušný priestor krajiny. Podľa premiéra Donalda Tuska bolo v noci 10. septembra zaznamenaných 19 narušení vzdušného priestoru. V súvislosti s incidentom NATO na žiadosť Poľska uplatnilo článok 4 Severoatlantickej zmluvy, aby začalo konzultácie medzi členmi aliancie.
Ako uviedlo ruské ministerstvo obrany, v noci 10. septembra ruské ozbrojené sily zaútočili na podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu v Ivanofrankivskej, Chmelnickom a Žitomirskej oblasti, ako aj vo Vinnicji a Ľvove. Na území Poľska neboli plánované žiadne ciele na zničenie, uvádza TASS.
6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval spojencov svojej krajiny, aby prestali hľadať výhovorky, prečo neuvaliť sankcie na Rusko. Sankcie označil za súčasť cesty od vojny k mieru. Šéf Bieleho domu Donald Trump dal najavo, že je pripravený zaviesť zásadné trestné opatrenia proti Rusku, ak tak urobia všetky štáty Severoatlantickej aliancie a ak prestanú kupovať ruskú ropu.
„Vyzývam všetkých partnerov, aby prestali hľadať výhovorky, prečo neuvaľovať sankcie (na Rusko) – Európu, Spojené štáty, (skupiny) G7, G20,“ povedal Zelenskyj. „Mier je cesta, ktorou sa treba vydať od vojny k mieru. Každý sa musí na túto cestu vydať a sankcie sú jej časťou,“ uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore a v príspevku na sociálnej sieti X. Ak ruský prezident Vladimir Putin nechce mier, musí byť k nemu prinútený, tvrdí.
Zopakoval tiež, že je potrebné obmedziť spotrebu ruskej ropy, čo povedie k obmedzeniu ruských možností ďalej viesť vojnu proti Ukrajine. „Počúvame túto pozíciu od Spojených štátov a túto pozíciu by mali počuť všetci, ktorí stále dávajú prednosť dodávkam z Ruska pred tými od iných partnerov,“ uviedol Zelenskyj.
Z krajín NATO je výrazným dovozcom ruskej ropy Turecko, ktoré ju odoberá najviac po Číne a Indii. Naďalej závislé na ruskej rope sú tiež ďalšie členské krajiny aliancie, konkrétne Slovensko a Maďarsko.
Šéf Bieleho domu Donald Trump uviedol, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Moskvu rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.
Americký prezident tvrdí, že ho nákup ruskej ropy niektorými krajinami NATO šokoval. Agentúra AP pripomína, že od roku 2023 je Turecko tretím najväčším odberateľom ruskej ropy po Číne a Indii. Slovensko a Maďarsko sú ďalšími krajinami v 32-člennom zoskupení, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska.
Minister energetiky USA Chris Wright pritom v piatok vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.
6:25 V rafinérii v Kiriši na juhu Leningradskej oblasti, ktorá patrí k najväčším v Rusku, vypukol požiar po tom, čo sa tam zrútil zostrelený dron. Na telegrame o tom v nedeľu informoval gubernátor tohto regiónu Alexander Drozdenko. Oheň bol podľa neho uhasený a nikomu sa nič nestalo.
Agentúra Reuters píše, že rafinéria patriaca spoločnosti Surgutneftegaz ročne spracuje 17,7 milióna ton ropy. To predstavuje 6,4 percenta celkového množstva ropy spracovanej v Rusku.
Drozdenko neuviedol, komu dron patril, ale za cieľ útokov ruskej rafinérie volí ukrajinská armáda v snahe obmedziť Moskve príjmy z predaja ropy, ktoré potom využíva na financovanie tri a pol roka trvajúcej vojny proti Ukrajine.
V sobotu ruské úrady informovali o požiari v rafinérii v Ufe na juhovýchode európskej časti Ruska, ktorú jeden dron zasiahol, a druhý, ktorý na ňu mieril, bol zostrelený. V podniku údajne vznikli menšie škody.
Petrohradské letisko Pulkovo v nedeľu prerušilo prevádzku, oznámil ruský letecký úrad Rosavijacija podľa telegramového kanála Astra.
Drozdenko tiež informoval o tom, že na trati v okolí mesta Luga vykoľajili tri vagóny prázdneho nákladného vlaku a že vyšetrovatelia nevylučujú, že mohlo ísť o sabotáž. Upozornil, že vlaky môžu naberať meškania.