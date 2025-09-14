Otrasná vražda mladej Ukrajinky v USA má dohru. Prípad prerástol do vojny médií

Správy o tragédii sa v amerických hlavných médiách objavili až s dvojtýždňovým oneskorením – prvé články priniesli ABC News, The New York Times či New York Post až 8. septembra. Video z útoku zverejnil dopravný podnik v Charlotte počas víkendu 6.–7. septembra. „Skoro nikto tu o tom, čo sa stalo vo vlaku uprostred nášho mesta, nič nevedel,“ píše miestna obyvateľka, ktorá v Charlotte žije už 27 rokov, informuje iDnes.cz.
Do verejnej diskusie sa prípad dostal najmä po tom, ako záznam útoku zverejnil podnikateľ Elon Musk na sociálnej sieti X (Twitter). Poukázal na rozdiely v mediálnom pokrytí podobných udalostí a obvinil médiá zo selektívneho prístupu. Podľa jeho slov išlo o „politicky nepohodlný prípad“, ktorý médiá zamlčali.
Obyvateľka Charlotte menom Katya, pôvodom z Ukrajiny, vyjadrila frustráciu: „Asi by sme mali ísť do ulíc a skandovať, že na životoch bielych tiež záleží.“ Svoje rozhorčenie vysvetlila tým, že Iryna ušla pred vojnou, aby si zachránila život, no napokon zomrela tragicky v USA.Čítajte aj Vražda Ukrajinky v USA vyvolala politickú búrku: Trump útočí na demokratov za „odmietanie“ posielať zločincov do väzenia
Diskusia o prípade sa porovnávala aj s medializovanou smrťou Afroameričana Jordana Neelyho v New Yorku v roku 2023, ktorého počas incidentu v metre spacifikoval biely veterán Daniel Penny. Vtedy médiá a aktivisti spustili masívnu kampaň, zatiaľ čo vražda Iryny bola podľa kritikov dlhodobo ignorovaná, píše iDnes.cz.
Niektoré americké médiá upozorňovali aj na reakciu spolucestujúcich, ktorí namiesto pomoci zranenej žene incident natáčali na telefón. Liberálne redakcie sa podľa konzervatívnych médií sústredili skôr na kritiku divákov ako na fakt, že páchateľom bol Afroameričan s psychickou poruchou a trestnou minulosťou.
Pravicové médiá, napríklad Fox News, obvinili liberálne redakcie zo zaujatosti a poukazovali na to, že sa objavovali dokonca názory, aby sa neuvádzala etnická príslušnosť útočníka. Diskusie sa presunuli aj na Wikipédiu, kde sa opis prípadu niekoľkokrát menil.
Tragédia zasiahla aj miestnu komunitu v Charlotte. „Som z tohto prípadu naozaj šokovaná… o ničom som nemala tušenie až do chvíle, keď som to videla na sociálnych sieťach,“ uviedla ďalšia obyvateľka Stacie. Dodala, že bezpečnostné opatrenia vo vlakoch považuje za nedostatočné.
Na smrť mladej Ukrajinky reagovali aj jej kolegovia z miestnej pizzerie Zepeddie’s: „Stratili sme nielen neuveriteľnú zamestnankyňu, ale aj skutočnú priateľku. Naša drahá Iryna opustila tento svet príliš skoro a naše srdcia sú plné zármutku,“ napísal podnik na sociálnej sieti.