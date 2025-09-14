VIDEO: Ďalší presný zásah, horia najväčšie ropné centrá Ruska. Ukrajina rozpútala ohnivú sériu útokov

Ukrajinské ozbrojené sily pokračujú v intenzívnej sérii útokov na ruskú energetickú infraštruktúru. V noci zo 14. septembra zaútočili drony na ropnú rafinériu v Kiriši v Leningradskej oblasti, oznámil regionálny gubernátor Alexander Drozdenko. Rafinéria známa ako Kirishinefteorgsintez (KINEF) patrí medzi dve najväčšie v Rusku a ročne spracuje približne 17,7 milióna ton ropy, čo predstavuje 6,4 % celkovej produkcie krajiny.
Podľa Drozdenka ruská protivzdušná obrana zachytila tri drony, pričom trosky jedného z nich spadli priamo na areál rafinérie a spôsobili požiar. „Požiar sa podarilo uhasiť a neboli hlásené žiadne obete,“ uviedol gubernátor. Miestni obyvatelia však na sociálnych sieťach zdieľali zábery silného výbuchu a šľahajúcich plameňov, ktoré zverejnil opozičný kanál Astra. Nezávislé médiá tieto informácie zatiaľ nemohli overiť.
Séria útokov sa stupňuje
Na rafinériu Kiriši útočili Ukrajinci už marci 2025. K zásahu jednej nádrže sa prihlásila ukrajinská vojenská rozviedka HUR. Najnovší útok nasleduje len niekoľko dní po masívnej akcii v Leningradskej oblasti, keď drony Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) zasiahli prístav Primorsk – najväčší ruský ropný terminál na Baltskom mori.
Po zásahu v Primorsku 12. septembra vypukli požiare na jednom z lodných plavidiel a v čerpacej stanici, čo prinútilo Moskvu dočasne prerušiť vývoz ropy. „Cieľom bolo zastaviť tok príjmov z ruského exportu, ktorý financuje vojnu,“ uviedol zdroj z prostredia SBU pre Kyiv Independent.
Primorsk, ktorý sa nachádza asi 100 kilometrov od Petrohradu a viac ako 900 kilometrov od ukrajinskej hranice, je kľúčovým uzlom ruskej „tieňovej flotily“. Ročne cezň prejde približne 60 miliónov ton ropy v hodnote okolo 15 miliárd dolárov. Drony v uplynulých týždňoch zasiahli aj tri čerpacie stanice prepojené s ropovodom smerujúcim do ďalšieho strategického prístavu Usť-Luga.
Medzi terčmi sa v sobotu 13. septembra ocitla aj rafinéria v meste Ufa, hlavnom meste Baškirska. Tento komplex, známy pod značkou Bashneft, Kremeľ už v roku 2016 označil za „jeden z najväčších v krajine“. Vyrába viac než 150 druhov ropných produktov a je dôležitou súčasťou ruskej palivovej siete.
V posledných mesiacoch sa útoky na ruský ropný priemysel výrazne zintenzívnili. Kyjev považuje rafinérie a prístavy za legitímne vojenské ciele, keďže priamo prispievajú k financovaniu a zásobovaniu ruskej armády. Podľa ukrajinských predstaviteľov tieto operácie už viedli k prerušeniu prevádzky viacerých závodov a prehĺbili palivovú krízu v Rusku. Tá sa prejavuje nedostatkom benzínu a prudkým rastom cien naprieč krajinou. Miestni už hovoria o „plnohodnotnej palivovej kríze“.
Ako uvádza portál Militarnyi.com, ruská vláda reaguje posilňovaním bezpečnostných opatrení v prístavoch a na ropných termináloch. Po sérii výbuchov na plavidlách v Baltskom mori, ktoré boli spájané s tzv. tieňovou flotilou, Moskva vyčlenila viac než 3 miliardy rubľov na vyhľadávanie a zneškodňovanie výbušných zariadení na lodiach prichádzajúcich do ruských prístavov.