Pápež Lev XIV. oslavuje 70. narodeniny. Zablahoželal mu Pellegrini, od amerického veľvyslanca dostal tortu

„Vo vašej vysoko zodpovednej a jedinečnej misii morálnej autority, vyslanca mieru, nádeje a porozumenia medzi národmi na celom svete, Vám želám veľa síl do ďalších rokov,“ uvádza sa v blahoprajnom liste.
Pellegrini novej hlave katolíckej cirkvi napísal, že rok 2025 bude pre ňu navždy významným míľnikom. „Je nielen rokom, kedy katolícka cirkev slávi Jubilejný rok spojený s časom milosti, duchovnej obnovy a prehĺbením viery, ale zároveň aj začiatkom Vášho pontifikátu,“ pripomenul.
V liste takisto poukázal na aktuálnu situáciu vo svete, ktorá je podľa neho plná výziev a zmien a ktorá núti čoraz častejšie si pripomínať hodnoty mieru, spravodlivosti, vzájomnej úcty, porozumenia či jednoduchej ľudskosti.
Prezident SR ubezpečil pápeža Leva XIV., že občania Slovenska sa v plnej miere hlásia k podpore iniciatív smerujúcich k „ľudskejšiemu svetu“. „Osobne si veľmi cením a zároveň Vám úprimne ďakujem za to, že zdôrazňujete dôležitosť dialógu, solidarity, podpory spolupráce a pomoc marginalizovaným,“ napísal v závere listu Pellegrini.
Lev XIV., vlastným menom Robert Francis Prevost, je prvým pápežom severoamerického pôvodu v dejinách cirkvi. Zvolený bol 8. mája po smrti jeho predchodcu Františka.
Nový americký veľvyslanec priviezol pápežovi tortu
Pápež Lev XIV., prvý Američan na čele katolíckej cirkvi, dostal od nového veľvyslanca Spojených štátov Briana Burcha narodeninovú tortu z Chicaga. Pápež sa v tomto americkom meste narodil. Burch je známym konzervatívnym aktivistom, ktorý v minulosti ostro kritizoval predchádzajúceho pápeža Františka.
Burch mal dnes audienciu u pápeža, aby vatikánskemu vládcovi odovzdal svoje poverovacie listiny. Podľa agentúry Reuters mu darom priniesol tortu vyrobenú reťazcom reštaurácií Portillo's, ktorý pôsobí v Chicagu a okolí. Reťazec krátko po zvolení Roberta Prevosta za pápeža po ňom pomenoval sendvič.
Burcha vymenovala do funkcie administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Súčasný veľvyslanec je konzervatívnym katolíckym aktivistom. Šéfoval napríklad organizácii CatholicVote, ktorá odmieta manželstvo pre jednopohlavné páry alebo potraty. Ostro sa vymedzoval proti pápežovi Františkovi a tvrdil, že jeho pôsobenie spôsobuje veľký zmätok medzi katolíkmi. Päťdesiatročný Burch má manželku a deväť detí.