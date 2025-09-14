Pravda Správy Svet Rusko na vojenskom cvičení s Bieloruskom odpálilo hypersonickú strelu Zirkón

Rusko na vojenskom cvičení s Bieloruskom odpálilo hypersonickú strelu Zirkón

Rusko pri spoločnom vojenskom cvičení s Bieloruskom, ktorého sa zúčastňuje na 30-tisíc vojakov, otestovalo hypersonickú strelu Cirkon (Zirkón), ktorú vyslalo na cieľ v Barentsovom mori. S odvolaním sa na dnešné vyjadrenie Moskvy o tom informuje agentúra Reuters.

14.09.2025 12:10
Strategické cvičenie Ruska a Bieloruska Zapad 2025
Zdroj: MO RF

„Podľa objektívnych monitorovacích údajov získaných v reálnom čase bol cieľ zničený priamym zásahom,“ konštatovalo ruské ministerstvo obrany, ktoré už strelu testovalo opakovane v minulosti.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa Reuters už v roku 2019 uviedol, že Cirkon je schopný letieť rýchlosťou zhruba deväťkrát vyššou ako rýchlosť zvuku a zasiahnuť ciele na mori aj na súši na vzdialenosť viac ako 1000 kilometrov. Patrí k novej generácii ruských zbraní, ktoré podľa Putina môžu zasiahnuť akýkoľvek cieľ na Zemi a preniknúť aj americkou protiraketovou obranou.

Vojenské manévre nazvané Západ 2025 Rusko s Bieloruskom sa začali v piatok, trvať majú do utorka. Cvičenie začalo v mimoriadne vyostrenej situácii len dva dni po tom, ako Poľsko prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nad svojím územím zostrelilo ruské drony.

Ruský test rakety Zirkón
Archívne video z mája 2022.

Minsk aj Moskva, ktorá už viac ako tri a pol roka vedie vojnu proti Ukrajine, opakovane ubezpečovali, že manévre sú rýdzo obranného charakteru a že nemajú v úmysle zaútočiť na žiadnu členskú krajinu Severoatlantickej aliancie. Podľa správy agentúry DPA z tohto týždňa je cvičenie v porovnaní s minulosťou relatívne malé. V roku 2021 sa manévrov zúčastnilo asi 200-tisíc vojakov, z ktorých sa potom značná časť podieľala na útoku na Ukrajinu z februára 2022.

