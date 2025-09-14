Rusko na vojenskom cvičení s Bieloruskom odpálilo hypersonickú strelu Zirkón

„Podľa objektívnych monitorovacích údajov získaných v reálnom čase bol cieľ zničený priamym zásahom,“ konštatovalo ruské ministerstvo obrany, ktoré už strelu testovalo opakovane v minulosti.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Reuters už v roku 2019 uviedol, že Cirkon je schopný letieť rýchlosťou zhruba deväťkrát vyššou ako rýchlosť zvuku a zasiahnuť ciele na mori aj na súši na vzdialenosť viac ako 1000 kilometrov. Patrí k novej generácii ruských zbraní, ktoré podľa Putina môžu zasiahnuť akýkoľvek cieľ na Zemi a preniknúť aj americkou protiraketovou obranou.Čítajte aj Putinove manévre s Lukašenkom zatvorili hranice na východnom krídle NATO. Kedy ich Poľsko otvorí?
Vojenské manévre nazvané Západ 2025 Rusko s Bieloruskom sa začali v piatok, trvať majú do utorka. Cvičenie začalo v mimoriadne vyostrenej situácii len dva dni po tom, ako Poľsko prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nad svojím územím zostrelilo ruské drony.
Minsk aj Moskva, ktorá už viac ako tri a pol roka vedie vojnu proti Ukrajine, opakovane ubezpečovali, že manévre sú rýdzo obranného charakteru a že nemajú v úmysle zaútočiť na žiadnu členskú krajinu Severoatlantickej aliancie. Podľa správy agentúry DPA z tohto týždňa je cvičenie v porovnaní s minulosťou relatívne malé. V roku 2021 sa manévrov zúčastnilo asi 200-tisíc vojakov, z ktorých sa potom značná časť podieľala na útoku na Ukrajinu z februára 2022.