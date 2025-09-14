Česko kvôli ruským dronom posiela do Poľska vojenské vrtuľníky, operovať začnú čoskoro

„V rádoch hodín by mali dosiahnuť územie Poľskej republiky,“ povedala ministerka. Operovať by mali začať behom pár dní.
„Mandát je tým mandátom, ktorý už schvaľovala Poslanecká snemovňa niekedy vlani a ktorý máme až do roku 2026. V tejto chvíli je to posilnenie východného krídla v rámci predsunutej prítomnosti,“ poznamenala Černochová.
Poľsko v noci na stredu zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi. Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump incident s dronmi označil za možný omyl, predstavitelia Poľska, ale tiež Nemecka, Európskej únie či Ukrajiny hovoria o ruskom zámere a NATO reagovalo oznámením, že posilňuje ochranu hraníc svojho východného krídla. Ruské ministerstvo obrany prienik dronov nepoprelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysel, ani o útok.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v piatok v reakcii na incident oznámil vznik operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá posilní ochranu východného krídla aliancie. Česko sa zatiaľ nezúčastňuje, ak by malo, muselo by si povedať v snemovni a v Senáte o nový mandát, uviedla Černochová. „Ak sa to neintegruje pod existujúcu misiu na východnom krídle,“ poznamenala. Operácia sa podľa nej týka najmä krajín, ktoré disponujú vyvinutou protivzdušnou obranou.Čítajte aj Útoky ruských dronov? NATO na ne nie je pripravené, varujú experti. Nemecko sa chce rýchlo vyzbrojiť
Poľsko s pomocou NATO v sobotu tiež nasadilo vrtuľníky a bojové lietadlá na východe krajiny a uzavrelo vzdušný priestor nad letiskom v Lubline kvôli preventívnej operácii, ktorej dôvodom bola hrozba ruských dronov nad Ukrajinou blízko poľských hraníc. Operácia trvala asi dve hodiny. Pohotovosť malo tiež rumunské letectvo, ktoré vyslalo do vzduchu dve stíhačky F-16, keď jeho vzdušný priestor pri hraniciach s Ukrajinou narušil dron.