„Čo sa stalo, stalo sa,“ povedal Marco Rubio k izraelskému úderu na Katar. Do regiónu pricestoval osobne

Izraelská armáda uviedla, že pri utorkovom nálete cielila na lídrov Hamasu, predovšetkým jeho hlavného vyjednávača Chalíla Hajju. Hamas tvrdí, že všetci jeho hlavní predstavitelia útok prežili. Zahynuli však piati členovia hnutia vrátane Hajjovho syna a príslušník katarských bezpečnostných zložiek.
Rubio v sobotu pred odletom na Blízky východ vyhlásil, že Trump síce nie je z utorkového úderu „nadšený“, povahu vzťahov medzi USA a Izraelom to však nezmení. Počas návštevy plánuje s izraelskými predstaviteľmi diskutovať o možnom vplyve útoku na snahu dospieť k dohode o prímerí v Pásme Gazy.
„Čo sa stalo, stalo sa,“ skonštatoval šéf americkej diplomacie pred novinármi. „Stále tu je 48 rukojemníkov, ktorí si zaslúžia okamžité prepustenie, všetci naraz. A keď sa to skončí, čaká nás ešte ťažká práca, a to obnova Gazy tak, aby ľuďom poskytovala kvalitu života, ktorú všetci chcú,“ dodal.
Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, ktorý sa s Rubiom stretol v piatok vo Washingtone, predtým vyhlásil, že izraelský útok zmaril všetky nádeje pre rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Katar, ktorý slúži ako kľúčový sprostredkovateľ rokovaní medzi Hamasom a Izraelom, podľa premiéra túto svoju úlohu prehodnocuje.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu úder v Dauhe v sobotu obhajoval. Podľa agentúry AFP vyhlásil, že zabitie vysokopostavených predstaviteľov Hamasu by odstránilo „hlavnú prekážku“ ukončenia vojny, ktorú Izrael vedie proti militantov v palestínskej enkláve. Tým podľa izraelských médií zdanlivo priznal, že útok nesplnil svoj účel.
Jednou z tém, o ktorých bude Rubio rokovať v Izraeli, je podľa spravodajského portálu Axios potenciálna anexia Západného brehu Jordánu ako reakcia na plánované uznanie Palestínskeho štátu zo strany niektorých západných krajín. Takýto zámer avizovali napríklad Francúzsko, Kanada a Austrália.