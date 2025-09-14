Robinsonova demonštrácia v Londýne vyústila do násilia: 26 zranených policajtov - štyria z nich vážne

Metropolitná polícia uviedla, že doposiaľ zadržala 24 osôb po tom, čo na jej príslušníkov zaútočili demonštranti, keď sa policajti snažili udržať poriadok medzi protestujúcimi a malými skupinami protidemonštrantov. Pri potýčkach utrpelo zranenia 26 policajtov – štyria z nich vážne.
Na sobotňajšom proteste v centre Londýna s názvom „Unite the Kingdom“ (Zjednoťte kráľovstvo), ktoré organizoval krajne pravicový aktivista Stephen Yaxley-Lennon, známy pod pseudonymom Tommy Robinson, sa zúčastnilo viac ako 150-tisíc ľudí. Denník Guardian ho označil za najväčšie nacionalistické zhromaždenie v Británii za uplynulé desaťročia.
Medzi zadržanými osobami sú tri ženy a 21 mužov, pričom najstarší z nich mal 58 rokov a najmladší 19, ozrejmila polícia. „Prebieha vyšetrovanie, pričom policajti pracujú na identifikácii ďalších osôb zapojených do nepokojov s cieľom zadržať ďalšie (osoby) v najbližších dňoch a týždňoch,“ dodala polícia.
Pochody boli zväčša pokojné, ale podvečer priaznivci hnutia „Unite the Kingdom“ začali hádzať predmety na protidemonštrantov z podujatia „Stand Up to Racism“ (Postavte sa proti rasizmu) a pokúšali sa dostať za bariéry, ktoré mali oddeľovať obe skupiny. Policajti sa snažili udržať poriadok, pričom ich demonštranti napadli päsťami, kopali do nich a hádzali fľaše a ďalšie projektily, uviedla metropolitná polícia.Čítajte viac Robinson burcuje Londýn: 'Revolúcia sa začala.' Desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc, obrovský dav si uctil aj Kirka
Londýnska polícia bola podľa agentúry Reuters trochu prekvapená množstvom ľudí, ktorí prišli na demonštráciu. Strety vypukli po tom, ako sa niektorí účastníci demonštrácie pokúsili dostať do nárazníkových zón, ktoré polícia vytvorila, aby manifestáciu oddelila od pochodu protestujúceho proti rasizmu.
Demonštráciu s názvom Unite the Kingdom (Spojme Kráľovstvo) organizoval v sobotu aktivista Tommy Robinson, ktorý bol podľa agentúry AFP v minulých rokoch odsúdený za pohŕdanie súdom a za opakované hanlivé výroky o sýrskom utečencovi. Na sobotňajšej manifestácii v Londýne prehovorili viacerí predstavitelia britskej i zahraničnej pravice a krajnej pravice. Prostredníctvom videoprenosu na nej prehovoril aj miliardár Elon Musk, ktorý podľa BBC hovoril o „nekontrolovanej masovej migrácii“ a vyzval na zmenu vlády v Británii.
Demonštrácie i protidemonštrácie sa v Británii konajú v čase rastúcej nevraživosti voči prisťahovalcom, zatiaľ čo v prieskumoch verejnej mienky vedie pravicová populistická strana Reform UK podporujúca brexit. Protestujúci sa častokrát zameriavajú na hotely, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl, píše AFP.
Starmer: Nebudeme tolerovať útoky na policajtov
Britský premiér Keir Starmer dnes vyhlásil, že ľudia majú právo na pokojný protest v uliciach, ale nesmie to znamenať, že sa iní budú cítiť zastrašení kvôli pôvodu alebo farbe pleti. Odsúdil tiež útoky na policajtov pri sobotňajšej demonštrácii v Londýne. Na demonštrácii, ktorá bola z veľkej časti pokojná, boli zranené skoro tri desiatky policajtov, z toho štyria utrpeli vážne zranenia.
„Ľudia majú právo na pokojný protest. To je kľúčové pre hodnoty našej krajiny. Ale nebudeme tolerovať útoky na policajtov, ktorí robia svoju prácu, ani nedovolíme, aby sa ľudia v našich uliciach cítili zastrašení kvôli svojmu pôvodu či farbe pleti,“ napísal Starmer na sociálnej sieti X. Británia je národ hrdo postavený na tolerancii, rozmanitosti a rešpekte, dodal premiér.