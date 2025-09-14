Katarský premiér vyzval svet, aby prestal používať dvojaký meter a potrestal Izrael

„Nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prestalo používať dvojaký meter a potrestalo Izrael za všetky zločiny, ktoré spáchal. Izrael musí vedieť, že prebiehajúca vyhladzovacia vojna, ktorej je vystavený náš bratský palestínsky národ a ktorej cieľom je vyhnať ho z jeho zeme, nebude fungovať,“ povedal premiér.Čítajte viac „Čo sa stalo, stalo sa,“ povedal Marco Rubio k izraelskému úderu na Katar. Do regiónu pricestoval osobne
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na katarské hlavné mesto, ktoré cielili predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju. Zahynulo pri tom päť členov hnutia. Hamas však v piatok vyhlásil, že jeho hlavný vyjednávač spomínaný útok prežil.
Izraelskú akciu predseda katarskej vlády nazval útokom na samotný princíp mediácie a za „štátny terorizmus“. Izrael podľa neho nemá žiadne „červené čiary“.
Šejk Muhammad sa tak vyjadril v predvečer mimoriadneho summitu arabských a moslimských lídrov v Katare. Medzi vysokými predstaviteľmi, ktorí sa zúčastnia na schôdzke, budú aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján alebo iracký premiér Muhammad Šijá Súdání.