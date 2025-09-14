Pravda Správy Svet Katarský premiér vyzval svet, aby prestal používať dvojaký meter a potrestal Izrael

Katarský premiér vyzval svet, aby prestal používať dvojaký meter a potrestal Izrael

Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v nedeľu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo používať dvojaký meter a potrestalo Izrael za jeho „zločiny“. Vyjadril sa tak štyri dni po útoku Izraela na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas v katarskej Dauhe. Absencia akýchkoľvek dôsledkov podľa neho Izrael iba ďalej povzbudzuje. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.

„Nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prestalo používať dvojaký meter a potrestalo Izrael za všetky zločiny, ktoré spáchal. Izrael musí vedieť, že prebiehajúca vyhladzovacia vojna, ktorej je vystavený náš bratský palestínsky národ a ktorej cieľom je vyhnať ho z jeho zeme, nebude fungovať,“ povedal premiér.

Izrael v utorok podnikol letecké útoky na katarské hlavné mesto, ktoré cielili predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju. Zahynulo pri tom päť členov hnutia. Hamas však v piatok vyhlásil, že jeho hlavný vyjednávač spomínaný útok prežil.

Izraelskú akciu predseda katarskej vlády nazval útokom na samotný princíp mediácie a za „štátny terorizmus“. Izrael podľa neho nemá žiadne „červené čiary“.

Šejk Muhammad sa tak vyjadril v predvečer mimoriadneho summitu arabských a moslimských lídrov v Katare. Medzi vysokými predstaviteľmi, ktorí sa zúčastnia na schôdzke, budú aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján alebo iracký premiér Muhammad Šijá Súdání.

