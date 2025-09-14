Hrubé porušenie medzinárodného práva: Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca kvôli dronu

Vo vysielaní súkromnej televízie Digi 24 o tom informovala šéfka rumunskej diplomacie Oana Toiuová, ktorá – podľa agentúry AFP – uviedla, že v rozhovore s ruským veľvyslancom Vladimirom Lipajevom „jasne vyjadrí protest Rumunska“ voči vniknutiu dronu.
Incident dôrazne odsúdilo aj rumunské ministerstvo obrany, podľa ktorého tieto kroky Moskvy predstavujú „nové výzvy“ pre bezpečnosť v oblasti Čierneho mora a „svedčia o nedostatku rešpektu Ruskej federácie voči medzinárodnému právu“.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová tiež odsúdila narušenie rumunského vzdušného priestoru ako „ďalší zásah do suverenity členského štátu EÚ.“ Na platforme X tiež napísala, že „táto pokračujúca eskalácia ohrozuje regionálnu bezpečnosť.“
K incidentu v Rumunsku došlo len pár dní po tom, ako bol dronmi narušený vzdušný priestor Poľska, ktoré následne vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na platforme X uviedol, že „dron prenikol na rumunské územie do hĺbky asi desať kilometrov a operoval vo vzdušnom priestore NATO približne 50 minút.“
Rumunské ministerstvo obrany spresnilo, že v sobotu večer boli vyslané dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu po zaznamenaní dronu v rumunskom vzdušnom priestore. Stíhačky dron sledovali, kým „nezmizol z radaru“ pri jednej z pohraničných obcí.Čítajte aj Rumunská armáda v pohotovosti: do vzdušného priestoru krajiny vnikol zrejme ruský dron. Bukurešť nasadila stíhačky
Ministerstvo ubezpečilo, že bezpilotné lietadlo „neletelo nad obývanými oblasťami a nepredstavovalo bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“. Rumunské stíhačky počas misie podporili nemeckí spojenci dvomi lietadlami Eurofighter Typhoon.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu boli na rumunskom území opakovane nájdené trosky bezpilotných lietadiel.