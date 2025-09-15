Zelenskyj zháňa miliardy dolárov. Koľko peňazí potrebuje, aby Ukrajina prežila ďalší rok vojny s Ruskom?

Odpoveď na túto otázku poskytuje plán hospodárenia štátu v budúcom roku. V infografike na webovej stránke ministerstva financií je zvýraznený modrý rámček s krátkym textom: „Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2026 predložený do parlamentu. Do. 15. septembra." Tento pondelok je teda deň, keď sa poslanci môžu oboznámiť s finálnou verziou.
Z akých smerodajných faktov musia v Kyjeve vychádzať? Určite aj zo skutočnosti, na ktorú poukázala predsedníčka parlamentného rozpočtového výboru Roksolana Pidlasová: „Náklady na vojnu sa zvyšujú, denne je to 172 miliónov dolárov v tomto roku," citovala ju agentúra Reuters s tým, že vlani to vychádzalo každý deň na 140 miliónov.
Na obranu ide až 31 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie: v prípade Slovensko je to okolo dvoch percent HDP. V tomto roku Ukrajinci plánujú vynaložiť na armádu v prepočte najmenej 54 miliárd eur. Slovenské ministerstvo obrany má tento rok na pokrytie svojich potrieb necelých 2,8 miliardy eur.
Vlani Ukrajinci predpokladali, že obrana ich napadnutého štátu v tomto roku bude stáť 2,2 bilióna hrivien (46 miliárd eur), ale vývoj viedol k tomu, že rozsah výdavkov museli upraviť smerom nahor.
Denys Šmyhaľ, donedávna premiér, ktorý sa pred dvomi mesiacmi stal novým ministrom obrany, dal jasne najavo, že budúci rok sa môže stať najdrahším rokom bojov s Ruskom: „Ekonomika vojny ukazuje, že ak minieme menej peňazí ako Rusko, začneme platiť našimi územiami a predovšetkým našimi životmi," zdôraznil podľa agentúry UNIAN. Šmyhaľ vyslovil názor, že ozbrojené sily budú možno potrebovať až okolo 120 miliárd dolárov, čo však už vyznieva takmer nereálne.Čítajte aj Putinove manévre s Lukašenkom zatvorili hranice na východnom krídle NATO. Kedy ich Poľsko otvorí?
Návrh zákona o štátnom rozpočte vychádza z dvoch alternatív: z optimistickej a z pesimistickej, pričom druhá sa dá označiť za reálny predpoklad. Pred dvomi týždňami to konštatoval minister financií Serhij Marčenko. Ozrejmil, že prvý návrh kalkuluje s ukončením vojny v tomto roku. Druhý s jej predĺžením. „Musíme byť teraz pragmatickí. A preto na celý rok 2026 plánujeme pokračovanie bojových akcií," uviedol Marčenko podľa agentúry Ukrinform.
Šéf rezortu obrany ďalej poukázal na to, že Ukrajina bude potrebovať získať v ďalšom roku niekoľko dodatočných miliárd dolárov z vonkajších zdrojov. Čiže zo zahraničia. Marčenko odhadol, že budúcoročný deficit dosiahne 45 miliárd dolárov. „V súčasnosti máme záväzky od našich zahraničných partnerov na pokrytie len 35 miliárd," upozornil podľa agentúry UNIAN. Dodal, že sa spolieha na úspešné výsledky rozhovorov s veriteľmi v zahraničí. Vlani aj v predminulom roku Ukrajina získala zakaždým viac ako 40 miliárd vo forme pôžičiek a grantov.
Národná banka Ukrajiny informovala, že štát by mohol v budúcom roku získať až okolo 54 miliárd dolárov zo zahraničia. Vo svojej prognóze podčiarkla, že tento scenár by umožnil pokryť deficit nehľadiac na zvýšené výdavky na obranu. V prípade najnižšej možnej sumy centrálna banka uvádza 35 miliárd dolárov, čo je suma zodpovedajúce tej, o ktorej sa zmienil Marčenko. O dva roky, čiže v roku 2027, by Ukrajina mala potrebovať od zahraničia okolo 30 miliárd dolárov.
Prezidenta Volodymyra Zelenského čakajú ťažké časy a to nielen pri pohľade na vývoj na fronte. Potrebuje so svojou vládou zohnať chýbajúce peniaze, o ktorých je reč. V tomto kontexte si všimnime analýzu ministerstva financií, ktorá počíta s dvomi scenármi: „Schodok rozpočtu v roku 2026 by sa namiesto 1,03 bilióna hrivien alebo s 9,9 % HDP pri základnom scenári mohol zväčšiť do dvoch biliónov hrivien alebo 19,95 % HDP v prípade alternatívneho scenára," upozornil server Delo. Centrálna banka sa prikláňa k horšej alternatíve.Čítajte viac Ešte to nie je vojna s Moskvou. Poliaci zostrelili ruské drony, NATO vraví, že Putinovi neustúpi
Čím menej peňazí by Ukrajina získala v zahraničí, o to viac by musela hľadať ich zdroje v domácom prostredí. Napríklad aj v podobe nepríjemného zvýšenia dane z pridanej hodnoty, čo by občanom zdraželo ich životné náklady.
Čo sa týka ukrajinskej ekonomiky, Dôležitým sa stane v budúcom roku aj vývoj kurzu hrivny. Národná banka odhaduje, že jej hodnota by sa mohla pohybovať od 44,7 hrivny za dolár až po 50,6 hrivny za dolár. Oslabenie národnej meny by pochopiteľne viedlo k zdraženiu výrobkov dovážaných zo zahraničia.