Zelenskyj ďakuje armáde za mohutný úder na ruskú infraštruktúru. Moskva tvrdí, že Ukrajina útočila aj americkými raketami

Zelenskyj ďakuje armáde za mohutný úder na ruskú infraštruktúru. Moskva tvrdí, že Ukrajina útočila aj americkými raketami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu 14. septembra vo svojom večernom videoprejave poďakoval ukrajinskej armáde za zničenie zariadení ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry.

14.09.2025 21:54
Ukrajinci behom pár dní zapálili niekoľko veľkých ruských rafinérií
Zdroj: Anton Geraščenko / Twitter

Ako informovala britská stanica BBC, Zelenskyj označil útoky na ruské ropné rafinérie, ich terminály a ropné sklady za „najúčinnejšie sankcie.., ktoré fungujú najrýchlejšie“. Tieto útoky podľa neho výrazne obmedzujú kapacity ruského ropného priemyslu „a to výrazne obmedzuje vojnu.“

Zelenskyj takto reagoval na nedeľné správy, že ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ruských ropných rafinérií nachádzajúcu sa v meste Kiriši v Leningradskej oblasti na severozápade európskej časti Ruska. Spomenul aj ukrajinský útok na ruský prístav Primorsk -, kde podľa Ukrajinou overených informácií došlo k „významným škodám“.

Moskva hlási mohutný útok

Medzičasom ruské ministerstvo obrany v nedeľu 14. septembra podvečer informovalo, že ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na nedeľu zostrelili najmenej 361 dronov, ako aj štyri navádzané letecké bomby a raketu HIMARS vyrábanú v USA. Podrobnosti o mieste útokov ruské ministerstvo neposkytlo. Priznalo však požiar v rafinérii Kirišinefteorgsintez, jedna z dvoch najväčších rafinérií v Rusku.

Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko uviedol, že v oblasti Kiriši boli zničené tri ukrajinské drony a že požiar spôsobený padajúcimi troskami bol uhasený. Incident sa zaobišiel bez obetí a zranených. Miestni obyvatelia však na sociálnych sieťach zdieľali zábery silných výbuchov a šľahajúcich plameňov, ktoré zverejnil opozičný kanál Astra.

Ukrajinské velenie útok na rafinériu v Kiriši potvrdilo a označilo ho za úspešný. Agentúra Reuters nateraz nebola schopná bezprostredne overiť rozsah prípadných škôd v tomto objekte.

Rafinéria v Kiriši spracuje približne 17,7 milióna metrických ton ročne (355-tisíc barelov denne) ruskej ropy, čo predstavuje 6,4 percenta z celkovej produkcie krajiny.

USA v posledných týždňoch zvýšili tlak na krajiny NATO, aby sprísnili energetické sankcie voči Rusku v snahe obmedziť jeho príjmy z predaja energonosičov. Prezident USA Donald Trump v sobotu deklaroval, že USA sú pripravené uvaliť na Rusko nové sankcie, ale iba ak všetky krajiny NATO prestanú nakupovať ruskú ropu a zavedú podobné opatrenia ako USA.

Reuters doplnil, že EÚ sa drží svojho termínu na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do roku 2028. Rozhodla tak minulý týždeň, a to aj napriek tlaku USA, aby konala rýchlejšie.

