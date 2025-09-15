ONLINE: Česi si 'podali' Trumpove sankcie na Rusko: Zdržovanie, nerealistické. Politico: Republikánski jastrabi majú trik, ako Trumpa obísť

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 300 dní
7:50 Najefektívnejšími sankciami proti Rusku sú požiare v jeho rafinériách, ropných termináloch a skladoch ropy. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na sériu ukrajinských útokov proti ruským podnikom pre spracovanie alebo prepravu suroviny, ktorej predaj Moskve významnou mierou pomáha financovať vojnu proti Ukrajine.
„Najefektívnejšie sankcie sú tie, ktoré pôsobia najrýchlejšie,“ uviedol Zelenskyj. Ukrajina podľa neho svojimi útokmi významne obmedzila ruský ropný priemysel. „Ruská vojna je funkciou ropy, zemného plynu a ďalších energetických surovín,“ povedal tiež ukrajinský prezident a poďakoval ukrajinským vojakom, ktorí sa podieľajú na útokoch na objekty ruského ropného priemyslu.Čítajte viac Zelenskyj ďakuje armáde za mohutný úder na ruskú infraštruktúru. Moskva tvrdí, že Ukrajina útočila aj americkými raketami
6:40 Republikánski protiruskí jastrabi majú nový plán, ako prekabátiť izolacionistov vo svojej strane, píše magazín Politico. Chcú nájsť cestu ako obísť Trumpa.
Americký prezident Donald Trump je pripravený uvaliť zásadné sankcie na Rusko, ak tak urobia všetky štáty Severoatlantickej aliancie a ak prestanú kupovať ruskú ropu. Vojna potom skončí rýchlo, napísal na sociálnej sieti Truth Social. Ak NATO neurobí, ako Trump chce, tak podľa neho len plytvá jeho časom. Je to vojna bývalého prezidenta USA Joea Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poznamenal tiež Trump bez toho, aby spomenul ruskú hlavu štátu Vladimira Putina, ktorý konflikt pred viac ako tromi a pol rokmi rozpútal. Táto cesta sa však zdá niektorým politikom nielen v USA pomalá a s malou šancou na realizáciu.
Republikánski podporovatelia legislatívy o sankciách proti Rusku, ktorí zastupujú Snemovňu reprezentantov a Senát, sa dohodli na novej stratégii: pripojiť toto opatrenie k pripravovanému návrhu zákona o dočasnom financovaní vlády, ktoré je potrebné prijať, aby federálna americká vláda mohla naďalej fungovať.
„Čas je kľúčový,“ uviedli senátor Lindsey Graham (republikán za Južnú Karolínu) a poslanec Brian Fitzpatrick (republikán za Pensylvániu) vo vyhlásení, v ktorom žiadajú svojich kolegov, republikánov aj demokratov, aby sa k tomu pripojili. Tento manéver je výtvorom Grahama, píše Politico, ktorý už mesiace tlačí na svojich kolegov a administratívu, aby prijali opatrenie, ktoré by uvalilo sekundárne sankcie na krajiny ako India a Čína, ktoré podporujú ruskú vojnovú ekonomiku.
Môže to byť jediný spôsob, ako schváliť sankčný balíček, ktorý predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson a republikánsky líder v Senáte John Thune bez výslovného súhlasu prezidenta Trumpa zdráhajú predložiť ako samostatný návrh zákona.
Zámer je taký, že prepojením tohto opatrenia s prípadným dočasným zákonom na financovanie vlády by mohli lídri republikánov v Kongrese prekonať izolacionistov vo vlastných radoch, vyvíjať tlak na demokratických protiruských jastrabov a presadiť dôležitý zákon o zahraničnej politike bez toho, aby vyvolali Trumpov hnev.
Zahrnutie sankcií do tohto zákona stále nemusí stačiť na to, aby si získalo viac ako hŕstku kongresových demokratov a udržalo financovanie vlády, ale aj tak by to dalo lídrom Republikánskej strany väčší vplyv.
"Cesta, ako si udržať Trumpa na svojej strane, je spojiť sa s ním v otázkach Číny a Indie,“ ako to povedal Graham a narážal na jeho sekundárne sankčné zákony, píše Politico.
Tlačová agentúra Belga pripomína, že dosiahnuť zhodu na ukončení nákupu ruskej ropy bude vo vnútri NATO ťažké. Turecko, významný člen NATO, je totiž jej tretím najväčším dovozcom po Číne a Indii. Naďalej závislé na ruskej rope sú tiež ďalšie členské krajiny NATO, konkrétne Slovensko a Maďarsko.
Trump ďalej vyjadril presvedčenie, že takýto postup by spolu so clami vo výške 50 až 100 percent na Čínu bol veľmi nápomocný k ukončeniu tohto „vražedného, ale nezmyselného“ konfliktu. Peking podľa prezidenta, ktorý v minulosti sľuboval ukončenie vojny do 24 hodín od nástupu do funkcie, má na Moskvu veľký vplyv.
Čínsky minister zahraničia Wang I v reakcii na Trumpa uviedol, že jeho krajina sa nezúčastňuje vojen a ani ich neplánuje. „Vojnou nemožno riešiť problémy a sankcie ich iba komplikujú,“ citovala agentúra Reuters ministra.
Trumpova výzva na uvalenie ciel na Čínu prichádza po tom, ako sa pred niekoľkými týždňami na summite v Pekingu zišli čínsky prezident Si Ťin-pching, ruský prezident Vladimir Putin a indický prezident Naréndra Módí. Hoci Trumpova administratíva na Indiu kvôli nákupu ruskej ropy uvalila 25-percentné clo, Čínu nijako nesankcionovala.
„Ak NATO urobí, ako hovorím, skončí vojna rýchlo,“ napísal tiež americký prezident, ktorý už Moskve opakovane hrozil tvrdými sankciami, ale nikdy k nim nepristúpil, a to napriek vypršaniu ultimát z jeho strany. „Ak nie, tak len plytváte mojím časom a časom, energiou a peniazmi Spojených štátov,“ doplnil.
6:35 Česká ministerka obrany Jana Černochová (ODS) považuje ďalšie požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO) za zdržovaciu taktiku. Povedala to v nedeľu v relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii. Prvý podpredseda hnutia Stačilo! a europoslanec Ondrej Dostál považuje vyššie clá EÚ voči Číne a Indii za nerealistické.
Trump v sobotu uviedol, že je pripravený uvaliť zásadné sankcie na Rusko, ak tak urobí všetky štáty NATO a ak prestanú kupovať ruskú ropu. Vojna na Ukrajine sa potom podľa neho skončí rýchlo. V stredu podľa médií vyzval Trump EÚ, aby zaviedla vysoké clá na tovary z Indie a Číny ako súčasť tlaku na Rusko na ukončenie vojny. Podľa americkej hlavy štátu by USA urobili to isté. Indiu a Čínu Trump považuje za zdroje financovania vojny na Ukrajine kvôli nákupom veľkých objemov ruskej ropy.
Podľa Černochovej minulý mesiac pri rokovaní Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške vyplynuli podmienky, ktoré neboli naplnené. „To, že si Donald Trump kladie ďalšie podmienky, považujem za nefér,“ poznamenala a spomenula, že doteraz nedošlo k vtedy avizovanému hovoru Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Beriem to ako zdržiavaciu taktiku a som z toho sklamaná, pretože som očakávala, že po rokovaní na Aljaške dôjde k nejakému prelomu,“ uviedla.
„Sú to často dlhodobé kontrakty, ktoré uzavreli neštátne subjekty. Nie je jednoduché riešenie, že sa to vypne,“ povedal podpredseda opozičného ANO Radek Vondráček k Trumpovým výzvam na zastavenie nákupov ruských fosílnych palív.
Dostál podotkol, že z pohľadu Európskej únie je nerealistické zaviesť clá vo výške 50 až 100 percent na tovar z Indie a Číny. Znamenalo by to podľa neho napríklad, že by Európa nemala odkiaľ doviezť lieky. Trumpovi podľa neho toľko nezáleží na Ukrajine, ale na tom, aby Európu vtiahol do ekonomického konfliktu s Čínou.
Ani podľa ministra pre európske záležitosti Martina Dvořáka (STAN) nie je podobné opatrenie realistické. „Máme viac ako tri roky konfliktu, keď výzva na to, aby sme obmedzili odber fosílnych palív z Ruska, bolo nekonečné množstvo,“ konštatoval. Trump podľa neho vidí aktuálne geopolitický problém inde ako na Ukrajine.
Tlačová agentúra Belga pripomenula, že dosiahnuť zhodu na ukončení nákupu ruskej ropy bude vo vnútri NATO ťažké. Turecko, významný člen aliancie, je jej tretím najväčším dovozcom po Číne a Indii. Naďalej závislé na ruskej rope sú tiež ďalšie členské krajiny NATO, konkrétne Slovensko a Maďarsko. Európska komisia chce presadiť postupné zastavenie dovozu ruského plynu a ropy do EÚ, proti sa však stavia práve Slovensko či Maďarsko.