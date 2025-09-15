Muskov Starlink mal výpadok, pocítili to aj Ukrajinci na fronte

Firma o probléme informovala na svojom webe, správu potom ale odstránila. S odvolaním sa na dáta sledovacieho webu Downdetector.com o tom píše agentúra Reuters.
Počet amerických užívateľov, ktorí nahlásili problémy, klesol podľa Downdetectoru o 7:15 SELČ pod 1000 z vrcholu, keď ich pociťovalo viac ako 43 .000 užívateľov. Firma sleduje výpadky zbieraním hlásení z viacerých zdrojov.
„Starlink spadol na celom fronte,“ oznámil okolo 07:00 miestneho času (06:00 SELČ) veliteľ ukrajinských dronových vojsk Robert Brovdi zvaný Maďar. Po asi hodine uviedol, že spojenie sa postupne obnovuje.
Starlink poskytuje internetové pripojenie prostredníctvom satelitov na nízkej obežnej dráhe. Výpadky zažíva len zriedka, jeden veľký ho ale postihol na konci júla. Používateľov má v približne 140 krajinách a teritóriách, zásadné je tiež pre ukrajinskú armádu, ktorá bráni krajine pred ruskou agresiou.