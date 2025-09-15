Pravda Správy Svet Tragédia v rakúskych Alpách. Turista zahynul pri páde z takmer 100-metrovej výšky

Pri páde z výšky takmer 100 metrov neďaleko obce Tschagguns v rakúskych Alpách zahynul 77-ročný turista z Nemecka, informovala v nedeľu neskoro večer polícia.

15.09.2025 10:06
Starší muž bol členom skupiny deviatich turistov, ktorá sa v nedeľu popoludní vydala z horského hostinca Grabs na túru na vrchol Tschaggunser Mittagsspitze. Ten leží 2 168 metrov nad morom v údolí Montafon v spolkovej krajine Vorarlbersko na západe Rakúska.

Nemecký turista podľa polície pri prechádzaní sedlom Schwarzhornsattel náhle zakopol a spadol asi 100 metrov dolu skalnatým trávnatým svahom. Pri páde utrpel smrteľné zranenia. Úrady jeho telo vyzdvihli s pomocou policajného vrtuľníka. Zvyšok turistickej skupiny vyviazol bez zranení.

