Tragédia v rakúskych Alpách. Turista zahynul pri páde z takmer 100-metrovej výšky

Starší muž bol členom skupiny deviatich turistov, ktorá sa v nedeľu popoludní vydala z horského hostinca Grabs na túru na vrchol Tschaggunser Mittagsspitze. Ten leží 2 168 metrov nad morom v údolí Montafon v spolkovej krajine Vorarlbersko na západe Rakúska.
Nemecký turista podľa polície pri prechádzaní sedlom Schwarzhornsattel náhle zakopol a spadol asi 100 metrov dolu skalnatým trávnatým svahom. Pri páde utrpel smrteľné zranenia. Úrady jeho telo vyzdvihli s pomocou policajného vrtuľníka. Zvyšok turistickej skupiny vyviazol bez zranení.Čítajte viac V Dolomitoch zomrel Čech, v Tirolsku sa zase po 80-metrovom páde vážne zranila Češka