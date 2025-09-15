Prvýkrát v histórii. Nemeckú kontrarozviedku povedie človek narodený mimo Nemecka

Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že Selen ako istanbulský rodák bude prvým šéfom tejto tajnej služby, ktorý sa nenarodil v Nemecku. V 90. rokoch stál na čele BfV Hansjörg Geiger, ktorý sa v roku 1942 narodil v Brne, mesto však vtedy bolo pod nemeckou okupáciou.
Post šéfa BfV je od vlaňajšieho novembra neobsadený, vtedajší riaditeľ Thomas Haldenwang sa totiž rozhodol kandidovať do Spolkového snemu. Do parlamentu sa ale nakoniec nedostal.
Post šéfa BfV je od vlaňajšieho novembra neobsadený, vtedajší riaditeľ Thomas Haldenwang sa totiž rozhodol kandidovať do Spolkového snemu. Do parlamentu sa ale nakoniec nedostal.

Kontrarozviedku odvtedy dočasne spoločne riadia ako niekdajší Haldenwangovi zástupcovia Selen a Silke Willemsová. Očakáva sa, že Selena do funkcie riaditeľa v stredu potvrdí spolková vláda kancelára Friedricha Merza.
Selen do Nemecka prišiel s rodičmi ako malý chlapec. V zhruba 83-miliónovom Nemecku tak patrí k asi trom miliónom ľudí, ktorí majú turecké korene. Pred niekoľkými rokmi pôsobila ako Haldenwangova zástupkyňa Felor Badenbergová, ktorá sa narodila v Teheráne. Teraz je berlínskou senátorkou pre justíciu, čo je funkcia zodpovedajúca krajinskému ministerstvu.
Selén prevezme riadenie BfV v čase, keď nemecké tajné služby varujú pred mimoriadnym nárastom prípadov ruských sabotáží a špionáže v Nemecku, ktorých počet sa podľa spravodajcov za posledný rok prakticky zdvojnásobil.
Nemecko navyše debatuje o tom, či zakázať politickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorú BfV na začiatku mája označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú. AfD takéto hodnotenie odmieta a obrátila sa kvôli tomu na súd.
BfV potom uviedla, že do verdiktu nebude stranu za preukázateľne pravicovo extrémistickú verejne označovať. Pri podobnom procese v minulosti dali ale súdy nakoniec civilných kontrarozviedcov za pravdu.