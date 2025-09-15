Washington a Peking sa dohodli na pokračovaní TikToku v USA, naznačil Trump

Dosiahnutie rámcovej dohody o TikToku vzápätí oznámil americký minister financií Scott Bessent, ktorý v Madride rokuje s čínskymi predstaviteľmi o vzájomných obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou.
Túto stredu končí lehota, v ktorej musí súčasný čínsky majiteľ, firma ByteDance, odpredať americké aktíva TikToku do amerických rúk, alebo činnosť siete v USA ukončiť. Trump už túto lehotu trikrát odložil.
„Bola tiež dosiahnutá dohoda o ‚istej‘ spoločnosti, ktorú mladí ľudia v našej krajine veľmi chceli zachrániť. Budú mať veľkú radosť! V piatok budem hovoriť s prezidentom Si (Ťin-pchingom),“ napísal Trump k súčasným rokovaniam v Madride, ktorá sa podľa neho chýli k záveru.
Trump TikTok konkrétne nemenoval, ale jeho osud v USA mal byť jednou z tém rokovaní. Trump v minulosti pripustil, že dohodu o TikToku by mohol spojiť aj s otázkou zníženia niektorých ciel na dovoz tovaru z Číny do USA.
Americký prezident krátko po nástupe do úradu na 75 dní pozastavil uplatňovanie zákona o zákaze TikToku na území USA v prípade, že čínsky vlastník väčšinový podiel nepredá záujemcovi schválenému vládou.
Nasledovali ešte ďalšie dva odklady, pričom sa špekulovalo, že by tento týždeň mohol nasledovať štvrtý odklad lehoty. Nariadený predaj je výsledkom obáv amerických úradov, že TikTok predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť.
Tento rok na jar sa pripravovala dohoda, ktorá by oddelila americké aktivity TikToku do novej spoločností so sídlom v USA. Jej väčšinovým vlastníkom a prevádzkovateľom by boli americkí investori. Rokovania o dohode však boli pozastavené, keď Peking naznačil, že ju neschváli, pretože Trump zaviedol vysoké clá na čínsky tovar, uviedla agentúra Reuters. Obe strany však medzitým pracovali na znížení obchodného napätia a množstvo ciel si vzájomne znížili.