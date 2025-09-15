Prekvapenie na manévroch Bieloruska a Ruska. Cvičenie sledovali zástupcovia NATO vrátane Američanov, novinárov odmietli

Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej bieloruský minister obrany Viktar Chrenin Američanom povedal, že sa môžu pozrieť na čokoľvek, čo ich zaujíma.
Ruská a bieloruská armáda v piatok začali spoločné cvičenie Západ 2025, ktoré sa koná v oboch krajinách. Manévre sa odohrávajú v situácii, keď napätie medzi Ruskom a NATO zosilnelo kvôli tomu, že v noci na stredu do poľského vzdušného priestoru preniklo okolo 20 dronov, ktoré podľa Varšavy boli ruské.
Reuters píše, že prítomnosť Američanov na vojenskom cvičení bieloruský rezort obrany prezentoval ako prekvapenie. „Kto by si pomyslel, ako začne ráno ďalšieho dňa cvičenia Západ-2025,“ uviedol vo vyhlásení a podotkol, že tam sú aj zástupcovia ďalších dvoch krajín NATO, Maďarska a Turecka. Na svojom telegramovom kanáli zverejnil fotografie vojenských pozorovateľov, ktorí sú tiež zo Srbska, Iránu alebo Číny.
„Ukážeme vám, čokoľvek vás bude zaujímať. Čo budete chcieť. Môžete si tam zájsť a porozprávať sa s ľuďmi,“ povedal Chrenin Američanom, ktorí podľa Reuters odmietli hovoriť s novinármi v mieste cvičenia, ktoré sa konalo pri meste Barysav severovýchodne od Minsku.Čítajte viac Zo zloducha Trumpov mierotvorca? Lukašenko by mohol usporiadať stretnutie Putina so Zelenským
Agentúra ich prítomnosť na cvičení označuje za ďalšiu známku otepľovania vzťahov medzi Washingtonom a Minskom, ktorý je blízkym spojencom Ruska. Bielorusko vo februári 2022 umožnilo ruskej armáde, aby z jeho územia vpadla na Ukrajinu.
V Minsku sa minulý týždeň s autoritárskym lídrom Alexandrom Lukašenkom zišiel zástupca amerického prezidenta Donalda Trumpa John Coale a Lukašenko dal súhlas s prepustením 52 väzňov, medzi ktorými boli novinári a disidenti.
Coale uviedol, že výmenou za to Spojené štáty zmiernia sankcie na bieloruské štátne aerolinky Belavia. Povedal tiež, že Trump chce v blízkej budúcnosti znovu otvoriť americkú ambasádu v Bielorusku a normalizovať s touto východoeurópskou krajinou vzťahy. Trump tiež po svojom zástupcovi Lukašenkovi poslal priateľský vlastnoručne podpísaný list.Čítajte viac Cichanovski: Trump má moc jedným slovom oslobodiť všetkých politických väzňov v Bielorusku