Rubio vyzval na zničenie Hamasu a vyjadril podporu Izraelu. Sľúbil vyvíjať „maximálny tlak“ na Teherán

Spojené štáty podľa Rubia naďalej podporujú „konštruktívnu úlohu“ Kataru pri sprostredkovaní mieru v Gaze, v súvislosti s nedávnym útokom Izraela na predstaviteľov Hamasu v hlavnom mesto tohto štátu v Perzskom zálive.
„Obyvatelia Gazy si zaslúžia lepšiu budúcnosť, ale tá nemôže nastať, kým nebude Hamas eliminovaný,“ povedal Rubio novinárom. „Môžete sa spoľahnúť na našu pevnú podporu a odhodlanie dosiahnuť tento cieľ,“ adresoval americký minister izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Ten poznamenal, že Rubiova návšteva bola „jasným signálom“, že Spojené štáty stoja za Izraelom.Čítajte viac Izrael udrel v Katare na vedenie Hamasu. Šéfovia prežili, reaguje hnutie. Biely dom hovorí o nešťastnom incidente
Rubio kritizoval plány západných krajín uznať palestínsky štát, pričom povedal, že posilňujú Hamas. „Ide väčšinou o symbolické gesto… jediný vplyv, ktorý skutočne má je, že Hamas sa cíti byť posilnený,“ povedal.
Minister zahraničných vecí tiež uviedol, že Trump si želá, aby sa vojna v Pásme Gazy skončila – čo by znamenalo prepustenie rukojemníkov a elimináciu hrozby, ktorú Hamas predstavuje. Trumpovu administratívu však minulý týždeň zaskočil izraelský útok v Katare, kde sa zišli vysokopostavení predstavitelia Hamasu.
Trump a Rubio vytkli Izraelu tento nálet na katarskú Dauhu, keďže práve Katar, spojenec USA, sprostredkováva mierové rokovania medzi Izraelom a touto palestínskou militantnou skupinou.
Na otázku, čo v tejto súvislosti povedal izraelskému premiérovi, Rubio odpovedal: „Sústreďujeme sa na to, čo sa deje teraz, čo sa stane ďalej, akú úlohu môže Katar zohrávať pri dosiahnutí výsledku“. Katar by podľa neho mohol pomôcť naplniť n niekoľko cieľov, ktorými sú prepustenie všetkých 48 rukojemníkov, odzbrojenie Hamasu a vybudovanie lepšej budúcnosti pre obyvateľov Pásma Gazy. „Budeme preto naďalej povzbudzovať Katar, aby v tomto smere zohrával konštruktívnu úlohu,“ dodal Rubio.Čítajte viac „Čo sa stalo, stalo sa,“ povedal Marco Rubio k izraelskému úderu na Katar. Do regiónu pricestoval osobne
Izraelskú akciu pritom predseda katarskej vlády Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání nazval útokom na samotný princíp mediácie a za „štátny terorizmus“.Netanjahu spomínaný útok na Dauhu obhajoval. „Preberáme za to plnú zodpovednosť, pretože veríme, že teroristi by nemali mať útočisko a ľudia, ktorí naplánovali najhorší masaker židovského národa od holokaustu, nemôžu mať imunitu,“ povedal.
Porovnal útok s tým, ako americká armáda konala po 11. septembri 2001, keď začala vojnu proti Al-Káide v Afganistane a v roku 2011 uskutočnila raziu v Pakistane, pri ktorej zabila vodcu útoku Usámu bin Ládina. „Krajiny, ktoré dnes odsudzujú Izrael, neprišli a nepovedali: To bolo strašné, bola porušená suverenita Pakistanu, bola porušená suverenita Afganistanu,“ argumentoval Netanjahu. Zároveň dodal, že nevylučuje ďalšie útoky na vodcov Hamasu „bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú“.
Maximálny tlak na Irán
Rubio v pondelok prisľúbil Izraelu, že Spojené štáty budú na Irán vyvíjať „maximálny tlak“, aby mu zabránili vyvinúť jadrové zbrane. „Jadrový Irán pod vedením radikálneho šiitského duchovného (ajatolláh Alí Chameneí), ktorý disponuje nielen jadrovými zbraňami, ale aj raketami schopnými dopraviť ich do veľkej vzdialenosti, predstavuje neprijateľné riziko nielen pre Izrael, nielen pre Spojené štáty, ale pre celý svet,“ povedal Rubio na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
„Preto prezident pokračuje v kampani maximálneho tlaku,“ povedal Rubio o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Izrael v júni podnikol letecké útoky v rámci 12-dňovej vojny, ktorých cieľom boli najmä vojenské a jadrové zariadenia v Iráne. Do operácie sa jednorazovým bombardovaním zapojili aj Spojené štáty. Západné štáty dlhodobo obviňujú Irán z úsilia získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta.
Iránski predstavitelia, ktorí trvajú na tom, že ich jadrový program slúži mierovým účelom, tvrdia, že počas 12-dňovej vojny zahynulo viac ako tisíc ľudí. Podľa oficiálnych údajov iránske drony a raketové útoky zabili počas vojny najmenej 28 ľudí v Izraeli.Čítajte viac VIDEO: Narazí do cieľa a nastane peklo: Pentagón zverejnil úder bombou GBU-57, ktorá zničila iránske zariadenie