Potešil Putin Medvedeva? Udelil mu vyznamenanie najnižšieho stupňa. Akú penziu mu zabezpečí?

Medvedev je smutne známy nielen ostrými výrokmi na adresu Ukrajiny, ale aj pre opakované vyhrážky určené Západu. Putin mu udelil štátne vyznamenanie Za zásluhy o vlasť IV. stupňa. Laureáti ho dostávajú napríklad za vynikajúce výsledky pri posilnení ruskej štátnosti.
Prečo sa Putin rozhodol vyznamenať Medvedeva metálom so „štvorkou"? Veď je to najnižší stupeň tohto radu. Prečo nie I. stupeň alebo aspoň II. či III. stupeň? Všetky tri vyššie metále Za zásluhy o vlasť už totiž Medvedev vlastní. „Prvé vyznamenanie dostal v roku 2005, druhé v roku 2015 a tretie v roku 2020," ozrejmil server Fontanka.Čítajte viac Čo sleduje Medvedev svojimi bizarnými prognózami?
Znamená to, že Putin vyznamenal Medvedeva, keď mal 40, 50 a 55 rokov. A logicky prečo nie v roku 2010, keď oslávil svoje 45. narodeniny? Nemohol, lebo v tom čase títo dvaja lídri vykonávali iné funkcie: Putin bol premiér a Medvedev prezident (bolo to v období 2008 – 2012). Ešte dodajme, že najvyšší rad Za zásluhy o vlasť I. stupňa Medvedev získal, keď sa dožil okrúhlych 50 rokov. Laureáti tohto vyznamenania majú nárok na príplatok 330 percent k svojmu dôchodku.
Patriarcha Kirill udelil Medvedevovi Rad blahoslaveného kniežaťa Dmitrija Donského I. stupňa. „Váš príspevok k posilneniu suverenity Ruska, ku garantovaniu jeho bezpečnosti a k ochrane národných záujmov má značnú váhu a význam," objasnil Kirill svoje rozhodnutie vyznamenať ho.Čítajte viac Po zatykači na Putina hrozí Medvedev Haagu zničením hypersonickou raketou
Medvedev patrí medzi tých Rusov, o ktorých sa špekuluje, že by v budúcnosti mohli nahradiť Putina na čele štátu. Nemožno sa preto čudovať, že sa v krajine nájde veľa pochlebovačov, ktorí mu adresovali veľkolepé blahoželania k narodeninám. Rusi, ktorí si pamätajú éru Sovietskeho zväzu, mohli vo vinšoch nájsť nádych gratulácií vtedajším komunistickým lídrom, ako boli Stalin a Leonid Brežnev…
Poslanec Sergej Bojarskij je jeden z tých verejných činiteľov, ktorí sa rozplývajú nad Medvedevom: „Brilantný politik s kolosálnymi skúsenosťami, nevyčerpateľnou energiou, jedinečnými znalosťami a najvyššou profesionalitou." Pridal sa ďalší poslanec Vitalij Milonov: „Príklad vlastenca, ruského intelektuála, múdreho politika a štátnika." Obaja sú členmi dolnej komory parlamentu za vládnucu stranu Jednotné Rusko, na čele ktorej stojí Medvedev.Čítajte viac Zachráňme svet, zhoďme na Európu jadrovú bombu, radí kremeľský politológ
Medzi pochlebovačmi Medvedeva sa objavili aj niektorí publicisti. Zvlášť medzi nimi vyčnieva text Dmitrija Popova z novín Moskovskij komsomolec. Zdôraznil, že jeden výrok Medvedeva by už mohli vytesať do žuly: „Často sa ma pýtajú, prečo sú moje príspevky na (sociálnej sieti) Telegrame také drsné. Odpovedám – nenávidím ich. Sú to bastardi. Chcú smrť pre nás, pre Rusko. A pokiaľ budem nažive, urobím všetko pre to, aby zmizli." Popov, ktorý píše o „železnom Medvedevovi", po tomto citáte na konci svojho textu uviedol toto: „Ešte budeme musieť tvrdo pracovať, aby sme ich odstránili. Takže ešte veľa rokov Dmitrijovi Anatoľjevčovi. Všetko najlepšie k jubileu!"
Medvedev nezostáva ani teraz nič dlžný svojej povesti politika, ktorý nenávidí Západ. Jubilant sa najnovšie na sociálnej sieti vyhráža, že Rusko by považovalo zostreľovanie svojich dronov nad Ukrajinou silami členských štátov NATO za vyhlásenie vojny. V inom texte, ktorý napísal pre agentúru TASS, bez akýchkoľvek dôkazov obvinil jednu zo susedných krajín z príprav agresie: „Fínsko sa pripravuje na útok proti Ruskej federácii. Helsinki sa uberajú konfrontačným smerom a zjavne chystajú odrazový mostík pre útok proti nám." Pravdou však je, že Fíni sa zaoberajú opatreniami, ktoré sú zamerané na odrazenie potenciálnej ruskej agresie.Čítajte viac Medvedev sa vyhráža Poľsku: Je to nebezpečný nepriateľ, nemilosrdne zanikne
Svoje konšpirácie Medvedev rozšíri aj do inej oblasti, keď rečnil na zasadnutí medzirezortnej komisie pre boj proti moderným biologickým zbraniam: „Znepriatelené štáty môžu do Ruska dovážať druhy rastlín, živočíchov a mikrorganizmov, ktoré nie sú pôvodné. Úmyselné zavlečenie cudzích druhov na naše územie sa tiež dá považovať za metódu biologickej vojny proti nášmu štátu."
V tomto prípade si najstarší čitatelia Pravdy môžu spomenúť na podobné nezmysly, ktoré sa šírili v päťdesiatych rokoch 20. storočia vo vtedajšom komunistickom Československu: režim obviňoval Západ (zvlášť USA), že vysadil na poliach pásavku zemiakovú, aby Slovákom a Čechom zničil úrodu zemiakov. Propaganda šírila výmysel o imperialistickom útoku.Čítajte viac Jadrovú vojnu odvráti iba naše víťazstvo, znie z Moskvy