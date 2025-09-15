Zákaz šatiek a nové povinnosti. Rakúske školy dostávajú do rúk bič, rodičov môžu opakovane pokutovať

Návrh zákona o zákaze zahaľovania vlasov v školách stanovuje pokuty 150 až tisíc eur, pokiaľ neuspejú rokovania so žiakom a jeho rodičmi. Rovnaké pokuty sa budú podľa APA vzťahovať aj na ďalšie prehrešky, ako je odmietnutie rodičov zúčastniť sa stretnutí v prípade vylúčenia alebo podmienečného vylúčenia ich potomka zo školy.
Podľa dokumentu ministerstva školstva by mali byť za prvé drobné priestupky ukladané nízke tresty, ale v prípadoch opakovaného a sústavného nedodržiavania pravidiel by mala byť udelená maximálna výška pokuty.Čítajte viac Na viedenských školách je už viac moslimov ako kresťanov. Pribúdajú konflikty
Trest možno uložiť aj opakovane, čo by podľa agentúry APA malo zabrániť tomu, aby rodičia po jednorazovom zaplatení pokuty nadobudli dojem, že povinnosti už nemusia dodržiavať.
„Spolupráca rodičov je pre študijný úspech detí nevyhnutná,“ uviedol minister školstva Christoph Wiederkehr. Sankcie minister opísal ako opatrenie pre väčšiu rovnosť príležitostí, ktoré by malo prispieť k zaisteniu kvalitnej podpory pre všetky deti.
Podľa APA sa podobné opatrenia zavádzajú aj v súvislosti s povinnou letnou školskou dochádzkou, ktorá je plánovaná od budúceho roka. Tej sa budú zúčastňovať žiaci so špeciálnymi potrebami, predovšetkým deti, ktoré majú problémy s výučbou v nemeckom jazyku. Pokiaľ sa deti, ktorým bola nariadená letná škola, nezúčastnia tejto výučby, bude sa to považovať za porušenie povinnej školskej dochádzky.Čítajte viac Rakúsko chce v školách zakázať hidžáb a migrantov nahnať do práce