Najlepšie sankcie proti Moskve sú požiare ruských rafinérií a skladov, odkázal Zelenskyj. Poďakoval sa vojakom za útoky

„Najefektívnejšie sankcie sú tie, ktoré pôsobia najrýchlejšie,“ uviedol Zelenskyj. Ukrajina podľa neho svojimi útokmi významne obmedzila ruský ropný priemysel. „Ruská vojna je funkciou ropy, zemného plynu a ďalších energetických surovín,“ povedal tiež ukrajinský prezident a poďakoval ukrajinským vojakom, ktorí sa podieľajú na útokoch na objekty ruského ropného priemyslu.
Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli rafinériu v meste Kiriši v ruskej Leningradskej oblasti. Závod patrí k najväčším v krajine a podľa rôznych zdrojov ročne spracuje 17,7 milióna ton až 21 miliónov ton ropy. O noc skôr sa cieľom ukrajinského dronového útoku stala rafinéria v Ufe.
Rusko je stále druhým najväčším exportérom ropy na svete, ale v posledných týždňoch sa kvôli sezónne zvýšenému dopytu a ukrajinským útokom stretáva s nedostatkom benzínu.
V niektorých regiónoch na čerpacích staniciach benzín došiel, inde sa u nich tvorili dlhé rady a úrady zaviedli obmedzenie predávaného množstva pre jednotlivých zákazníkov, píše Deutsche Welle. Do konca októbra tiež platí zákaz vývozu benzínu.Čítajte viac VIDEO: Ďalší presný zásah, horia najväčšie ropné centrá Ruska. Ukrajina rozpútala ohnivú sériu útokov