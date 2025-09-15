Pravda Správy Svet Poľsko zneškodnilo dron nad vládnymi budovami. Zadržali dvoch Bielorusov

Poľsko zneškodnilo dron nad vládnymi budovami. Zadržali dvoch Bielorusov

Ochranka poľskej vlády zneškodnila dron lietajúci nad vládnymi budovami v centre Varšavy. Boli zadržaní dvaja bieloruskí občania. Okolnosti incidentu teraz vyšetruje polícia. Oznámil to v pondelok večer poľský premiér Donald Tusk na sociálnej sieti X. Premiér ďalšie podrobnosti neuviedol.

15.09.2025 21:40
debata (1)

Poľsko, ktoré je členským štátom Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, minulý týždeň v noci na stredu zaznamenalo narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi. Poľské letectvo vtedy – prvýkrát v novodobej histórii krajiny – použilo zbrane v poľskom vzdušnom priestore.

Exminister Wlachovský: Gratulujem Poliakom, že sa im podarilo zostreliť ruské drony, na provokácie musíme byť pripravení
Video

Poľské a spojenecké stíhačky zostrelili drony predstavujúce bezprostredné ohrozenie, napísal denník Gazeta Wyborcza a pripomenul, že v susednom Bielorusku pokračuje rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ 2025. Poľsko v súvislosti s manévrami uzavrelo hranicu s Bieloruskom a Ruskom. „Otvoríme hranice, keď to bude bezpečné,“ povedal v pondelok večer minister vnútra Marcin Kierwiński.

Strategické cvičenie Ruska a Bieloruska Zapad 2025
Video

Ministerka regionálnej politiky Katarzyna Pelczyńská-Nelenczová v televízii TVN 24 odhadla, že pri incidente z dnešného večera nejde o dron, ktorý by priletel z cudziny, ale najskôr o dron, ktorý vypustili bieloruskí občania na mieste.

Vyzvala na zdržanlivosť vo vyjadreniach, kým nebude prípad jasnejší. Súčasne podľa televízie pripustila, že provokácie, akú predstavoval prienik ruských dronov do poľského vzdušného priestoru, sa najskôr budú opakovať. „Musíme sa vojensky pripraviť na tieto situácie,“ povedala.

Oana Toiuová, Rumunská ministerka zahraničia Čítajte viac Hrubé porušenie medzinárodného práva: Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca kvôli dronu
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #bielorusko #dron