Trump chcel byť ako Superman. Expert vysvetľuje radikálnu rétoriku prezidenta a pripomína, že Amerika je krajina migrantov

Prezident Donald Trump poprel, že by plánoval vyhlásiť vojnu Chicagu. Na sociálnych sieťach však zverejnil obrázok v štýle filmu Apocalypse Now, na ktorom je zobrazený s helikoptérami, so šľahajúcimi plameňmi a s panorámou mesta. Čo si myslíte o takomto príspevku? Na obrázku bol aj odkaz, že vyčistí mestá. Je to správanie niekoho, kto chce byť diktátorom, či tak jednoducho Trump komunikuje? Alebo sú obe tieto vysvetlenia do istej miery pravdivé? Prezident už poslal vojenské jednotky do Los Angeles či Washingtonu a na rade má byť Memphis. Všetko sú to mestá, ktoré politicky ovládajú demokrati.
Trochu platí oboje. Myslím si, že Trump sa hrá s obrazmi a ukazovanie sily bolo vždy súčasťou politiky. Novinkou je, že americký prezident sa aktívne podieľa na tom, že takéto odkazy šíri. Nenecháva to len na svojich stúpencoch. Sympatizantom predkladá Trump veci, ktoré odrážajú to, ako sa násilie a pohŕdanie politickými oponentmi stali súčasťou politiky. V každom prípade je alarmujúce, keď sa horiace Chicago prezentuje ako nejaký plán. Trumpovu, nazvem to vizuálnu, rétoriku je preto potrebné vnímať vážne. A deje sa to už dlho. Spomeňte si na Trumpov prvý inauguračný prejav, v ktorom hovoril o americkom masakri. Vždy tvrdil, že v mestách v USA panuje extrémny chaos, ktorý si vyžaduje radikálne riešenie.
Vyzerá to tak, že prezident túto rétoriku posúva každým týždňom na novú úroveň. Ale dodám k tomu tiež, že sa zdá, že to, ako Trump komunikuje, priam berie ľuďom príležitosť na satiru. Určite si pamätáte na video o Gaze, ktoré Trump šíril, kde bola jeho zlatá socha a rôzne iné veci. Mohlo to byť satirické dielko vytvorené nejakou komediálnou šou, ale nebolo to tak. K ľuďom ho poslal samotný prezident. Otázkou teda je, kde je priestor pre satirikov, aby si robili žarty z Trumpa, keď on sám si privlastňuje tieto extrémne obrazy.
Kam je Trump ochotný v tejto komunikácii zájsť, keď pripustíme, že aspoň do istej miery je to súčasť rétoriky autoritárskeho vodcu?
Trumpova radikálna komunikácia je podstatná práve preto, že je základom pre jeho extrémne činy. Posúva hranice toho, ako môže vyzerať politické konanie a čo je považované za racionálnu reakciu. Trump s tým vždy pracoval. Keď tvrdí, že americké ulice sú bojovou zónou, tak sa potom radikálne reakcie vlády môžu zdať rozumné. Už teraz vidíme, že v USA sú obmedzované slobody ľudí len preto, že vyzerajú trochu inak. Má to vážne dôsledky pre amerických občanov, ktorí majú viditeľne latinskoamerický pôvod, lebo ich niekto zaradí medzi nezákonných migrantov.
Hoci má už 79 rokov, Trumpa jeho podporovatelia pravidelne zobrazujú ako vrcholového atléta alebo supervojaka. Aké dôležité je toto vizuálne stvárnenie pre propagandu hnutia MAGA (skupina najväčších trumpovských radikálov, MAGA je skratka sloganu Make America Great Again – Urobme Ameriku opäť veľkou, pozn. red.)?
Vždy to bolo veľmi dôležité. Je nevyhnutné, aby bol vodca zobrazený ako fyzicky silný. Nedávno som si spomenul, že existuje egyptská hrobka, v ktorej je faraón Ramesse zobrazený ako obor a všetci jeho nepriatelia sú ako malí škriatkovia, ktorí mu tancujú okolo nôh. A on ich len tak rozšliape, akoby neboli nič. Podobné výjavy sú stále súčasťou politického života. Využívali ich aj najneľudskejšie a najmenej obľúbené politické postavy v histórii, ktoré ani nebudem menovať. Nezvyčajné je, že, ako som už povedal, Trump ako demokraticky zvolený líder tieto obrazy šíri a priamo podporuje takúto prezentáciu. Prezident chce veľmi vyzerať ako dynamický a silný a prezentácia vlastného zdravia je súčasťou tejto rétoriky. Často tvrdí, že je najzdravším šéfom Bieleho domu v histórii. Zdá sa, že Trump zavádza, čo sa týka vlastnej výšky a váhy, čo je naozaj čudný prístup. Pamätáte si, keď počas prvého volebného obdobia ochorel na covid a bol niekoľko dní v nemocnici?
Čo sa vtedy stalo?
V jedných memoároch vyšlo, že do obchodu poslali asistenta, aby kúpil kostým Supermana Trumpovej veľkosti. Cieľom bolo, že prezident by sa postavil na balkón Bieleho domu a rozopol by si košeľu, aby odhalil kostým Supermana. Nakoniec niekto Trumpa presvedčil, aby to neurobil. Ale fakt, že o tom vážne uvažoval, ukazuje, ako sa vníma sám. Je naozaj ťažké nájsť pre Trumpa precedens. V skutočnosti mi viac pripomína niektoré postavy z histórie Rímskej ríše, než politikov z amerických dejín.
Zapadá do toho aj premenovanie ministerstva obrany na ministerstvo vojny? A nie je zvláštne, že Trump chce mať ministerstvo vojny, keď očividne túži po Nobelovej cene za mier?
V Amerike je komik Stephen Wright, ktorý raz povedal – Zabil by som za Nobelovu cenu za mier. Trump v podstate tento „argument“ potvrdzuje. Je pre neho dôležité, aby ho ľudia vnímali ako muža činu. V Amerike je celkom bežné, že ak nemôžete zmeniť realitu, zmeníte symboly. Premenovanie ministerstva obrany na ministerstvo vojny odráža tento kult. Ale, aby som bol úprimný, bolo to aj súčasťou myslenia ľudí v 20. a 30. rokoch 20. storočia v niektorých krajinách. Keď rozpráva Pete Hegseth (minister obrany či vojny?), veľmi mi pripomína Benita Mussoliniho. Ten okrem iného tvrdil, že vojna je pre mužov tým, čím je pôrod pre ženy. Hegseth vraví v podstate to isté. Že muži by mali bojovať a najväčším prejavom mužnosti je byť bojovník.
V estetike a kultúre hnutia MAGA teda vidíme opätovné presadzovanie rodových rolí a jej propaganda je zameraná na neustále vojny a boje. No v skutočnosti si myslím, že sa neponáhľajú s tým, že by začali medzinárodné vojny. Skôr sa zdá, že prevláda Trumpova túžba byť vnímaný ako mierotvorca, ktorý vyjednáva, a nie ako niekto, kto dostane Spojené štáty do permanentnej vojny. Možno práve v tom je veľká irónia. Spojené štáty sa viac angažovali v zahraničných vojnách, keď mali ministerstvo obrany, a teraz, keď budú mať ministerstvo vojny, azda budeme svedkami návratu k starému izolacionizmu.
Zasadnutia americkej vlády vyzerajú podľa kritikov ako stretnutia kultu. Každý člen kabinetu hovorí niečo ako: Ste skvelý, pán prezident. Ste absolútne dokonalý, pán prezident. Čo si o tom myslíte?
Nepovažujem to za silu, ale za slabosť. Myslím si, že to svedčí o tom, že Trump to veľmi potrebuje počuť.
Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom si z Trumpa uťahuje, ale komunikuje aj s pravicovými osobnosťami. Je to určite iný prístup v porovnaní s tým, čo robia lídri demokratov v Kongrese, ako sú Hakeem Jeffries alebo Chuck Schumer. Mali by sa pripojiť k Newsomovi, alebo nie a prečo?
Newsom má svoje miesto v politike, ale osobne si nemyslím, že jeho prístup ho pripraví na to, aby bol v budúcnosti serióznym prezidentským kandidátom. Súčasťou víťaznej stratégie demokratov môže byť, že budú zosmiešňovať Trumpa alebo upozorňovať, že cisár je takpovediac nahý. Ale musia tiež nájsť niekoho, kto dokáže krajinu skutočne spojiť a posunúť ju vpred, nielen sa vysmievať súčasnému prezidentovi. Amerika nepotrebuje negatívnych lídrov, ale takých, ktorí ponúknu iné riešenia.
Je to však vôbec možné? Žijeme vo veku polarizácie, a to, čo robia najmä republikáni – a tým vôbec nehovorím, že demokrati sú dokonalí – ale myslím si, že práve republikáni politicky viac získavajú na rozdeľovaní spoločnosti.
Áno, súhlasím s tým, čo hovoríte. Ale v určitom bode sa niečo zlomí a ľudia si uvedomia, že táto úroveň polarizácie nemôže Ameriku definovať. Dúfam, že to tak bude. Ale súhlasím, že rozdelená spoločnosť je pre politiku v USA vážnym problémom. Samozrejme, do tohto stavu sa USA nedostali zo dňa na deň. Sila Trumpa spočíva v tom, že jeho voliči sú presvedčení, že ich miluje. Ale musím sa pýtať, aká nemilovaná sa musí nejaká skupina ľudí cítiť, keď si Trumpov čudný až hrubý prístup k nim pomýlili s láskou.
Trump rád hovorí, že pod jeho vedením si Amerika opäť získala rešpekt vo svete. Rôzne medzinárodné prieskumy však ukazujú, že imidž USA v mnohých krajinách upadá, keďže ľudia súčasnému prezidentovi nedôverujú. Oslabuje Trump v skutočnosti Ameriku?
Tento pokles dôvery v USA nesúvisí len s Trumpom. Týka sa aj toho, o čom sme hovorili. Teda polarizácie Ameriky, čo má vplyv na oslabenie politického systému v krajine. Prieskumy, ktorým najviac dôverujem, napríklad Pew International Polling a Nation Brands Index, ukazujú, že ľudia sú sklamaní z toho, ako sa v Spojených štátoch vyvíja politická scéna. Ale nikto nehovorí, že by radšej videl Čínu alebo Rusko, aby prebrali vedúcu úlohu vo svetových záležitostiach. Takže strata prestíže Spojených štátov sa obmedzuje na vnímanie americkej politiky. Ľudia si stále myslia, že USA sú dobrým miestom na podnikanie a chcú kupovať americké výrobky. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že reputácia Spojených štátov je oslabená najmä v porovnaní s inými dôležitými štátmi. Napríklad s Japonskom či Nemeckom. A ľudia obdivujú Kanadu, aj keď možno o nej nič nevedia. Ale toto nie je moment, v ktorom by Čína alebo Rusko prebrali líderstvo na globálnej scéne. Vnímanie USA je ešte stále oveľa pozitívnejšie ako prestíž týchto krajín.
Ešte stále? Čiže sa to môže zmeniť.
Dajte im rok alebo dva. Ale teraz vážne. Svet si čoraz viac uvedomuje, že existuje globálna klimatická kríza. Znamená to, že v budúcnosti budú krajiny hodnotené ešte viac na základe toho, či ju pomáhajú riešiť. Už teraz Čína v rámci krajiny dosiahla mimoriadnu úroveň výroby a používania elektrických áut. Na druhej strane Spojené štáty momentálne hovoria, že veterné turbíny spôsobujú rakovinu a ustupujú od klimatických opatrení, keďže vláda tvrdí, že je to podvod. Ktorá krajina si na základe tohto prístupu z dlhodobého hľadiska zlepší reputáciu, a ktorá si ju poškodí? Je jasné, kam to smeruje. Prestíž Spojených štátov určite upadne a v Európe je to už nejaký čas viditeľné.
Viete, bol som nedávno v Šanghaji a vrátil som sa na križovatku, ktorú som poznal pred desiatimi či pätnástimi rokmi. Z hlučnej ulice sa stalo tiché miesto, pretože veľa áut a motocyklov je už elektrických. Počul som šumieť vánok a spievať vtáky. A to som bol uprostred mesta a priamo pri najväčších mrakodrapoch. Je to mimoriadna zmena. Možno platí, že autoritárska vláda dokáže takéto veci riešiť jednoduchšie, lebo ľudia sa nemôžu sťažovať. Ale zmeny sú naozaj očividné a v Spojených štátoch ich zatiaľ nevidíme.
Už sme v súvislosti s Trumpom spomenuli Supermana a chcem sa na to ešte opýtať. Režisér James Gunn naznačil, že negatívne globálne vnímanie USA mohlo ovplyvniť medzinárodné tržby jeho nového filmu o najznámejšom superhrdinovi. A niečo podobné som počul o filme Fantastická štvorka. Nakoľko je americký imidž v súčasnosti poškodený?
Dalo sa očakávať, že chuť ľudí na americké filmy o USA trochu opadne. Keď sa pozriem na kultúru po celom svete, zdá sa mi, že každý rok prichádza viac zaujímavých vecí z iných častí sveta. Nie zo Spojených štátov. Momentálnym fenoménom sú bábiky Labubu, ktoré spojili Čínu s európskou estetikou. USA sú v tomto akosi mimo. Myslím si však, že nový film o Supermanovi je zábavným oživením klasického amerického príbehu. Hlavný zloduch – Lex Luthor – je tak trochu postava podobná Trumpovi. A ďalšia vec, ktorá sa mi zdá zaujímavá, je, ako film zobrazuje sociálne médiá. Tie ničili Supermanovu reputáciu. Takže v istom zmysle nás Gunnov film učí, aby sme boli opatrní pri konzumácii médií, a určite si myslím, že svet potrebuje lekcie mediálnej gramotnosti. Čo sa týka Fantastickej štvorky, tak tú som si tiež užil. Najmä preto, ako film pracoval s estetikou 60. rokov. Asi sa mi Fantastická štvorka páčila ešte viac ako Superman. Ale tá ma vzala preč z Ameriky 21. storočia, kým Gunnov film sa k nej hlási.
Gunn tiež povedal, že Superman je migrant. Poškodilo to film v USA? Boj s migráciou je veľká téma Trumpovej vlády.
Je skvelé, že James Gunn poukázal na to, že Superman bol migrant. Pôvodný príbeh o tomto superhrdinovi vytvorili dvaja židovskí Američania a do značnej miery doň vložili skúsenosti prisťahovalcov. Supermana môžeme dokonca vnímať ako takmer mojžišovskú postavu. Teda opustené dieťa, ktoré vychovala iná rodina. Superman úžasne pripomína Američanom, aká dôležitá je migrácia v ich národnej mytológii. Spojené štáty sú totiž krajina migrantov a nikdy by na to nemali zabudnúť. Američanom by malo byť cudzie, keď niekto presadzuje práva jednej konkrétnej skupiny na úkor inej. Ale napriek tomu je to myšlienka, ktorá sa v histórii USA vždy nejako objavila. Je to ako mor v románe Alberta Camusa. Ohrozuje to spôsob amerického života a stále proti tomu musíme bojovať.