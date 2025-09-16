Izrael začal pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť mesto Gaza

Izraelský bezpečnostný kabinet v auguste rozhodol o pláne dobyť mesto Gaza a zničiť tak palestínske teroristické hnutie Hamas a zabezpečiť tak návrat rukojemníkov zadržiavaných ozbrojencami. Izraelská armáda preto vyzvala všetkých obyvateľov mesta Gaza, aby utiekli do takzvaných humanitárnych zón ďalej na juh Pásma Gazy.
Počas minulého týždňa izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útokov na mesto Gaza a zničila desiatky výškových budov, ktoré podľa nej Hamas využíval na vojenské účely. Bombardovanie Gazy nabralo na intenzite v pondelok večer, načo do mesta vošli prvé izraelské tanky, uviedol Axios s odvolaním sa na miestne médiá.
Operácia znamená eskaláciu vojny, ktorá trvá takmer dva roky. Očakáva sa, že zvýši počet obetí a prehĺbi humanitárnu katastrofu v palestínskej enkláve, pripomenul Axios s tým, že proti začatiu ofenzívy sa vyslovili šéfovia izraelskej armády aj tajných služieb.
Ofenzíva sa začala niekoľko hodín po tom, ako sa americký minister zahraničia Marco Rubio stretol v Jeruzaleme s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a členmi jeho kabinetu. Šéf americkej diplomacie povedal, že Izrael má vo vojne v Pásme Gazy neotrasiteľnú podporu Spojených štátov. Dvaja izraelskí predstavitelia podľa serveru Axios uviedli, že Rubio povedal Netanjahuovi, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemnú operáciu, chce ale, aby bola vykonaná rýchlo a čo najskôr sa skončila.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom palestínski ozbrojenci na juhu Izraela zabili približne 1 200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov.
Podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch zabitých takmer 65 000 Palestínčanov, uviedla agentúra WAFA. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé a uvádza, že väčšina obetí sú civilisti.