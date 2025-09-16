ONLINE: Ruské údery zasiahli Záporožie. S Rusmi a Bielorusmi cvičia aj Indovia, podľa The Times prekročili červenú čiaru

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 301 dní
6:20 India sa zúčastňuje na rusko-bieloruskom vojenskom cvičení, čím podľa britského denníka The Times prekročila „červenú čiaru“, keďže cvičenie je podľa neho nácvikom vojny so štátmi NATO.
Približne 30 000 ruských a bieloruských vojakov sa zúčastňuje cvičenia Západ, ktoré zahŕňa odpaľovanie balistických rakiet a simulované letecké útoky, na rozsiahlom území od základní východne od Moskvy a v Arktíde až po Baltské more a západnú hranicu Bieloruska, neďaleko Poľska a Litvy.
Indické ministerstvo obrany uviedlo, že vyslalo niekoľko desiatok vojakov vrátane prvkov Kumaonského regimentu, jednej z najuznávanejších jednotiek armády. Dillí uviedlo, že chce „ďalej posilniť spoluprácu v oblasti obrany a podporiť priateľstvo medzi Indiou a Ruskom, čím sa posilní duch spolupráce a vzájomnej dôvery". Ministerstvo uviedlo, že vojaci sa budú zúčastňovať „spoločného výcviku, taktických cvičení a precvičovania špeciálnych zbraní" spolu so svojimi ruskými kolegami, píše The Times.
India, ktorá sa od začiatku studenej vojny dôsledne vyhýba spojeniu s veľmocami, má dlhú históriu vojenskej integrácie s Moskvou a tradične je jedným z najväčších odberateľov ruských zbraní, pripomína britský denník.Čítajte viac Američania vrátane štátov NATO si pozreli vojenské cvičenie Bieloruska a Ruska. Minsk sa nestačil čudovať
6:15 Rusko v noci z pondelka na utorok podniklo masívny útok na juhovýchodné ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynula jedna osoba a ďalších deväť bolo zranených, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Útok zaznamenali aj v Mykolajivskej oblasti na juhu Ukrajiny, informujú agentúry Reuters a AFP.
Fedorov uviedol, že medzi zranenými je aj jedno dieťa, ktoré malo podľa portálu The Kyiv Independent štyri roky a nie je v ohrození života.
V dôsledku útoku vypuklo v meste Záporožie tiež niekoľko veľkých požiarov. Fotografie, ktoré gubernátor zverejnil na internete, ukazujú hasičov bojujúcich s požiarmi súkromných domov ako aj iných budov.
Verejnoprávny portál Suspilne uviedol, že Záporožie zasiahlo najmenej desať úderov, dodáva Reuters.
Podľa agentúry AFP útočili ruské sily aj v Mykolajivskej oblasti, kde zasiahli farmu a zabili vodiča traktora, ktorý pracoval na poli. Tamojší gubernátor Vitalij Kim to na platforme Telegram označil za „cielený útok na civilistov“, uvádza AFP.