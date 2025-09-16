Trumpova vojna s médiami eskaluje, od The New York Times žiada obrovské odškodné

Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social napísal, že NYT „klame už celé desaťročia o vašom obľúbenom prezidentovi (mne!), mojej rodine, podnikaní, hnutí Amerika na prvom mieste, hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) a našej krajine ako takej“.
„Tak dlho sa dovoľovalo, aby The New York Times o mne slobodne klamal, očierňoval ma a ohováral, no toho je teraz koniec,“ pokračoval prezident a podotkol, že žalobu podal na Floride.
Trump poukázal na podporu kandidátky na post hlavy štátu Kamaly Harrisovej v prezidentských voľbách v roku 2024 zo strany NYT a povedal, že tento denník sa stal „virtuálnym hovorcom radikálnej ľavicovej Demokratickej strany".
Americký prezident okrem toho vymenoval niekoľko predchádzajúcich žalôb, napríklad voči moderátorovi ABC News Georgeovi Stephanopoulosovi a tiež platforme Paramount za 60-minútový rozhovor s Kamalou Harrisovou. Prípady sa urovnali za 15 a 16 miliónov dolárov.
The New York Times bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie, píše DPA.
Táto žaloba predstavuje eskaláciu dlhodobého sporu medzi Donaldom Trumpom a médiami. Bývalý prezident, ktorý už roky kritizuje spravodajské organizácie a označuje ich za „fake news", teraz svoj boj presunul na súdnu pôdu s požiadavkou na astronomické odškodné. V kontexte jeho opätovnej kandidatúry na prezidenta USA môže byť tento krok vnímaný ako varovanie pre iné médiá a signál, že ich kritické spravodajstvo by mohlo mať rozsiahle právne a finančné následky.