Za vlaňajší útok nožom v Mannheime dostal Afganec doživotný trest väzenia

Na doživotie poslal nemecký súd do väzenia 26-ročného Afganca za vlaňajší útok nožom v Mannheime. Neúspešný žiadateľ o azyl pobodal na námestí v centre západonemeckého mesta šesť ľudí, 29-ročný policajt zraneniam následne podľahol. Súd uznal Afganca za vinného z vraždy, pokusov o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví.

16.09.2025 10:20
Na archívnej snímke policajti kladú kvety k pamätníku na počesť svojho kolegu, ktorý podľahol zraneniam po útoku nožom v nemeckom meste Mannheim v piatok 7. júna 2024.
Afganec Sulajmán A. napadol vlani 31. mája na námestí v Mannheime účastníkov akcie hnutia Pax Európa, ktoré je kritické voči islamu. Zranenia utrpelo šesť ľudí vrátane šéfa hnutia Michaela Stürzenbergera. Jeden zo zranených, 29-ročný policajt Rouven Laur, zraneniam o dva dni neskôr podľahol.

Súd v Stuttgarte dnes Sulajmána A. poslal na doživotie do väzenia. Uznal ho za vinného z vraždy, v štyroch prípadoch z pokusu o vraždu a v jednom z ťažkého ublíženia na zdraví. Vinu obžalovaného označil za obzvlášť ťažkú, čo v nemeckom právnom poriadku znemožňuje prepustenie odsúdeného na doživotie z väzenia po 15 rokoch.

Afganec sa k činu priznal. V marci na súde povedal, že konal aj pod vplyvom vojny v Pásme Gazy. Podľa prokuratúry sa Sulajmán A. postupne radikalizoval na internete, cítil tiež sympatie k teroristickej organizácii Islamský štát (IS).

Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra 2023 teroristickým útokom Hamasu na Izrael, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a vyše 250 ľudí uniesli. Následne Izrael začal ofenzívu do Pásma Gazy, kde podľa palestínskych zdrojov zahynulo vyše 65.000 Palestínčanov, väčšinou civilistov. Veľké časti pásma boli úplne zničené a na území panuje katastrofálna humanitárna situácia.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023
Sulajmán A. prišiel do Nemecka v roku 2013. Podľa informácií agentúry DPA podal žiadosť o azyl, ktorú však úrady zamietli. Pre jeho nízky vek zároveň zakázali jeho deportáciu do vlasti. Až do útoku v Mannheime žil s manželkou a deťmi v hesenskom meste Heppenheim, polícia o ňom nemala žiadne záznamy.

Po útoku v Mannheime nasledovalo niekoľko ďalších podobných incidentov, ktoré v Nemecku vyvolali debatu o migrácii a integrácii migrantov. Vlani v auguste zabil na mestských slávnostiach v Solingene neúspešný žiadateľ o azyl zo Sýrie troch ľudí. Súd mu minulý týždeň uložil tiež doživotný trest väzenia. Tesne pred Vianocami narazil do návštevníkov vianočných trhov v Magdeburgu lekár zo Saudskej Arábie. Zabil šesť ľudí a stovky ďalších zranil. V januári zabil neúspešný žiadateľ o azyl z Afganistanu v bavorskom Aschaffenburgu dvojročné dieťa a dospelého. V Mníchove narazil vo februári iný Afganec do odborárskeho sprievodu a zabil dvojročné dievča a jeho matku. Rovnako vo februári sýrsky utečenec ťažko zranil španielskeho turistu v berlínskom pamätníku holokaustu.

Na začiatku tohtoročného marca zažil Mannheim ďalší útok. Do ľudí v centre mesta vrazil úmyselne vodič osobného auta, čin si vyžiadal dvoch mŕtvych a 11 zranených. Za volantom však tentoraz sedel Nemec.

