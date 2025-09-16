Pravda Správy Svet FOTO: Bombardéry, vrtuľníky, drony i dozor z USA. Rusko-bieloruské manévre Západ 2025 na záberoch

Ruské strategické bombardéry Tu-160 počas rusko-bieloruských vojenských manévrov nacvičovali nad Barentsovým morom bojové misie vrátane odpaľovania striel s plochou dráhou letu.

16.09.2025 10:40
Dnes to podľa agentúry Reuters oznámilo ruské ministerstvo obrany. Rusko a Bielorusko dnes zakončujú päťdňové vojenské cvičenie Západ 2025, ktoré je považované za demonštráciu sily a previerku bojovej pripravenosti.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že strategické bombardéry schopné niesť jadrové zbrane leteli nad neutrálnymi vodami Barentsovho mora severne od Škandinávie asi štyri hodiny v sprievode stíhačiek MiG-31. „Počas cvičnej bojovej misie posádky skúšali taktické odpadli striel s plochou dráhou letu na kritické ciele imaginárneho nepriateľa,“ uviedlo ministerstvo.

Cvičenie Západ 2025, ktoré v Bielorusku v úlohe pozorovateľov sledujú zástupcovia americkej armády, sa koná od 12. septembra za účasti viac ako 13 000 vojakov. Manévre sa odohrávajú v situácii, keď napätie medzi Ruskom a NATO zosilnelo kvôli tomu, že minulý týždeň v noci na stredu do poľského vzdušného priestoru preniklo okolo dvadsiatich dronov, ktoré podľa Varšavy boli ruské. V pondelok navyše ochranná služba poľskej vlády zneškodnila nad vládnymi budovami v centre Varšavy lietajúci droň a zadržala dvoch bieloruských občanov.

