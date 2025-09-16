Európa je v podobnej situácii ako v roku 1938, keď Československo pohltil Hitler, varuje Kallasová

„Dnes máme situáciu, ktorá pripomína rok 1938. Československo vtedy žiadalo o pomoc proti nacistickému Nemecku, ale nedostalo ju a padlo do rúk nacistov,“ citovala ju RND.
Bývalá estónska premiérka upozornila, že teraz je v stávke oveľa viac než vtedy. „Rozdiel je dnes v tom, že ak Ukrajina padne, bude ohrozená bezpečnosť celej Európy. Musíme ukázať, že sme sa z histórie poučili,“ povedala Kallasová, pričom zdôraznila potrebu zastaviť ruský postup na ukrajinskom území radšej teraz, než aby sa ruské tanky objavili na hraniciach EÚ.Čítajte aj VIDEO: Ďalší presný zásah, horia najväčšie ropné centrá Ruska. Ukrajina rozpútala ohnivú sériu útokov
Kallasová odmietla predstavu, že územné ústupky Rusku by priniesli pokoj: „To je presne to, na čo Rusko hrá,“ varovala a vyzvala Západ, aby sa nedostal do „pasce“ diskusií o územných kompromisoch. Podľa jej slov klasická taktika Moskvy prebieha v troch krokoch: požadovať niečo, čo mu nikdy nepatrilo; následne dávať ultimáta a hrozby; a nakoniec dosiahnuť ešte viac, než si pôvodne trúfalo.
Kallasová tiež poznamenala, že ak by Západ poskytol Ukrajine v prvých mesiacoch vojny rovnakú úroveň pomoci, akú poskytuje dnes, „Rusko by možno nepostúpilo tak ďaleko“. „Keď sa obzrieme späť, sme samozrejme múdrejší, ale čas nemôžeme vrátiť,“ dodala a zdôraznila, že ruský prezident Vladimir Putin nemá záujem o mier.
Šéfka európskej diplomacie vyjadrila presvedčenie, že Európa ešte neurobila dosť, aby zastavila „imperialistický postup“ Ruska a ochránila Ukrajinu. Poukázala pritom na eskaláciu ruských leteckých úderov: „V súčasnej dobe zažívame najťažšie letecké údery na Ukrajinu od začiatku vojny,“ konštatovala.
Na otázku, či môže Európa dôverovať Spojeným štátom pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, Kallasová odpovedala, že USA „sú a zostanú našim najdôležitejším partnerom“, ale zároveň upozornila, že nový americký prístup je „viac obchodne orientovaný“ a Európa sa musí prispôsobiť zmene štýlu politiky Washingtonu.
Kallasová vyjadrila nádej, že Trump využije svoj vplyv na presadenie sankcií proti Moskve: „Nevzdávam sa nádeje, že Trump využije svoj vplyv a uvalí na Rusko sankcie. Prezident opakovane vyhlásil, že odmietnutie Ruska viesť mierové rozhovory by k tomu viedlo,“ povedala. Zároveň pripomenula zásadný fakt: „Na mier sú vždy potrební dvaja, na vojnu stačí jeden. Ukrajina chce mier, Američania chcú mier, a rovnako tak Európania. Jediný, kto sa vysmieva akýmkoľvek mierovým snahám, je Vladimir Putin.“Čítajte aj Zelenskyj zháňa miliardy dolárov. Koľko peňazí potrebuje, aby Ukrajina prežila ďalší rok vojny s Ruskom?