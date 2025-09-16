Pravda Správy Svet Japonci si pochutnávali na polievke, ktorú v obrovskom hrnci miešali dva bagre

Na festivale vo východojaponskom meste Jamagata si ľudia pochutnali na tradičnej polievke, ktorú v obrovskom hrnci miešali dva bagre. Vošlo sa do neho až 30-tisíc porcií, napísal web The Japan News.

Festival vo východojaponskom meste Jamagata, kde varili tradičnú polievku v obrovskom hrnci.
Nedeľného festivalu na brehu rieky sa zúčastnili miestni aj turisti. V ponuke bolo jedlo zvané imoni, čo je druh polievky pripravovaný z rastliny kolokázie jedlej známej tiež ako taro, mäsa, jarnej cibuľky a rastliny konjaku. Jedná sa o sezónny pokrm, ktorý sa v Jamagate podáva na jeseň.

Kvôli extrémnym letným horúčavám bola veľmi zlá úroda kolokázie a na farme, kde sa táto hlavná ingrediencia pestovala špeciálne pre festival, jej nebolo dostatok. Organizátori rastlinu preto museli narýchlo zháňať z rôznych miest v prefektúre. Do obrovského hrnca s priemerom 6,5 metra bolo nakoniec pridaných 3,2 tony tara, 1,2 tony hovädzieho mäsa a 3 500 jarných cibuliek, ktoré miešali dva pásové bagre.

„Taro bolo veľmi dobre uvarené a nasiaklo všetky chute z vývaru. Bolo to veľmi chutné,“ povedala návštevníčka z východojaponského Sendai.

