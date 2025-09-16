Naprieč USA miznú zmienky o otroctve vrátane ikonickej fotografie. Chce Trumpova vláda vymazať históriu?

Medzi odstránenými predmetmi je známa historická fotografia bývalého otroka Petera Gordona z Louisiany z roku 1863. Muž na nej ukazuje zjazvený chrbát po zraneniach, ktoré mu spôsobili otrokári, než utiekol z otroctva. Napísal o tom v pondelok denník The Washington Post.
Gordon, známy aj ako „Zbičovaný Peter“, bol otrok na plantáži v Louisiane, ktorému sa v marci 1863 podarilo utiecť z otroctva a následne slúžil ako vojak v jednotkách United States Colored Troops (Pluky farebných vojakov USA).
Fotografie zobrazujúce jazvy po bičovaní na Gordonovom chrbte používali abolicionisti po celých Spojených štátoch aj v zahraničí. V júli 1863 sa tieto snímky objavili v článku o Gordonovi, ktorý vyšiel v Harper’s Weekly, najčítanejšom periodiku počas občianskej vojny.
Zábery Gordonovho zjazveného chrbta poskytli Severanom vizuálny dôkaz o krutom zaobchádzaní s otrokmi a inšpirovali mnohých slobodných černochov, aby sa pridali k armáde Únie.
Zdroje denníka oznámili, že krok je v súlade s Trumpovým marcovým dekrétom, v ktorom dal ministerstvu vnútra pokyn odstrániť informácie, ktoré odrážajú „korozívnu ideológiu“ hanobiacu Američanov v histórii krajiny.
Predstavitelia Správy národných parkov (NPS) dekrét široko interpretujú tak, že sa vzťahuje na informácie o rasizme, sexizme, otroctve, právach homosexuálov alebo prenasledovaní domorodého obyvateľstva. NPS spravuje nielen národné parky, ale aj pamiatky a historické nehnuteľnosti.
Potom, čo Trump dekrét podpísal, predstavitelia ministerstva vnútra vydali smernice, ktoré zamestnancom NPS nariaďujú hlásiť akékoľvek informácie vrátane nápisov a predmetov v obchodoch so suvenírmi, ktoré by mohli byť v rozpore s prezidentovým nariadením.
Predstavitelia Trumpovej administratívy tiež začali iniciatívu, v rámci ktorej sú návštevníci národných parkov žiadaní, aby hlásili nevhodný materiál. Návštevníci však podľa Washington Post väčšinou kritizujú Trumpovu administratívu a chvália národné parky.
Najnovšie nariadenia sa podľa zdrojov denníka týkajú odstránenia informácií v národnom historickom parku Harpers Ferry v Západnej Virgínii, kde abolicionista John Brown v roku 1859 prepadol zbrojnicu s cieľom vyzbrojiť otrokov na povstanie proti otrokárom.Čítajte viac Radikáli, fanatici a marxisti? Trump chce zrušiť ministerstvo školstva
Informácie na výstave v mieste, kde stál Prezidentský dom vo Filadelfii, v ktorom prvý prezident Spojených štátov George Washington držal otrokov, podľa administratívy tiež nie sú v súlade s dekrétom.
Úsilie Trumpovej administratívy je najnovším príkladom nevídaného zasahovania do občianskych inštitúcií krajiny, myslí si profesor Pennsylvánskej univerzity Jonathan Zimmerman, ktorý sa zaoberá históriou vzdelávania.
Súčasťou tejto kampane je podľa neho aj Trumpovo prevzatie Kennedyho centra vo Washingtone a nátlak na múzejný komplex Smithsonian Institution, tiež v hlavnom meste, ktorý podľa Trumpa príliš kladie dôraz na to, aké zlé bolo otroctvo. „Ide o obrovské posilnenie moci a kontroly federálnej vlády nad tým, čo sa učíme,“ povedal Zimmerman.Čítajte viac Trump urobil zmeny vo vedení Kennedyho kultúrneho centra, dosadil tam samého seba. Umelci rušia spoluprácu